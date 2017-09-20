صراحة-نجران:تمكن فريق طبي في أقسام الجراحة والمناظير بمستشفى الملك خالد بنجران, من إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس امتدت لأربع سنوات كان يعاني من ورم سرطاني وفقر في الدم ونقص متزايد في الوزن .

وبالمعاينة والفحوصات الطبية اللازمة تم اكتشاف وجود ورم في الجهة اليمنى من القولون للمريض, وبعد عرضه على استشاري الأورام في المستشفى واجراء الفحوصات المخبرية والإشاعات اللازمة وبعد التحضير والمتابعة و التقييم من قبل لجنة طبية في مختلف التخصصات (الجراحة العامة – الأورام الاشعة – الانسجة والمسالك ) تقرر إجراء عملية استئصال للورم والتي تعد من العمليات الدقيقة والحرجة نظراً لحجم الورم و قربه من أوعية دموية كبيرة تكللت بالنجاح بفضل من الله حيث تم إزالة الورم بشكل كامل و حالة المريض حالياً مستقرة ولله الحمد وتم عمل برنامج علاجي لمتابعة حالته في اقسام الجراحة ومركز الاورام بالمستشفى .

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة ويضم مراكز متخصصة يأتي في مقدمتها مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب ومركز أمراض السكري والغدد ومركز الامير سلطان لأمراض الكلى, بالإضافة إلى وحدة لأمراض السمنة وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 330 سريراً وأستقبل المستشفى خلال هذا العام 278922 مراجعاً, وبلغ عدد العمليات 6068 عملية منها 33 عملية قلب مفتوح و1335 عملية قسطرة قلبية, بالإضافة إلى إجراء 1008 عمليات لأمراض العيون .