صراحة-الرياض:نفذت القيادة العامة لطيران الأمن اليوم, مهمة نقل أعضاء بشرية متبرع بها مع فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء .

وتمثلت المهمة في قيام طيران الأمن بنقل الأعضاء البشرية والفريق الطبي المكون من 11 شخصاً بين عدد من المستشفيات المتخصصة بمنطقة مكة المكرمة .

يذكر أن طائرات الأمن مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية التي تضمن بمشيئة الله انجاز مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة مع المحافظة على سلامة الأعضاء المتبرع بها, حيث وتسعى القيادة العامة لطيران الأمن لتنفيذ مثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية المتعددة .