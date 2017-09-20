صراحة-وكالات:قالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة، والذي هدد فيه ”بتدمير كوريا الشمالية بالكامل“ إذا تعرضت بلاده أو حلفاؤها لتهديد، يؤكد حاجة بيونجيانج لإدراك ضرورة تخليها عن أسلحتها النووية.

وفي خطاب ناري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء سخر ترامب من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون واصفا إياه بأنه ”رجل الصواريخ“ في إشارة لتكراره تجارب الصواريخ الباليستية.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في بيان يوم الأربعاء ”نرى الخطاب مصورا لموقف حازم ومحدد بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بحفظ السلام والأمن والتي يواجهها المجتمع الدولي والأمم المتحدة“.

وأضاف بيان البيت الأزرق ”يظهر بجلاء مدى الخطورة التي تراها الإدارة الأمريكية في برنامج كوريا الشمالية النووي إذ أمضى الرئيس وقتا غير معتاد في مناقشة الأمر“.

وذكر البيان أن خطاب ترامب ”أكد أن على كوريا الشمالية إدراك أن نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد للمستقبل“.

كما تتخذ اليابان موقفا متشددا تجاه كوريا الشمالية وتدفع باتجاه زيادة العقوبات والضغط. وهددت بيونجيانج مرارا بتدمير اليابان حليفة الولايات المتحدة.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين ”نقدر بشدة توجه الرئيس ترامب الساعي لتغيير الموقف السياسي لكوريا الشمالية ونزع السلاح النووي للبلد ودعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين وروسيا، للتعاون من أجل تكثيف الضغط على كوريا الشمالية“.

ولدى سؤال الخارجية الصينية للرد على تعليقات ترامب بشأن تدمير كوريا الشمالية قالت إن قرارات الأمم المتحدة واضحة فيما يتعلق بضرورة حل قضية شبه الجزيرة الكورية سلميا عبر وسائل سياسية ودبلوماسية.

وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية روتينية إن القرارات التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية تعكس ”الإرادة المشتركة وتوافق المجتمع الدولي“ بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.