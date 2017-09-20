صراحة – خالد الحسين : دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم ، تطبيق جدة الذكي ، بحضور معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس.

ويعد التطبيق الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يجمع جميع ما يحتاجه سكان وزوار مدينة جدة في منصة واحدة عرفت باسم “تطبيق جدة” .

و جرى تطوير التطبيق تماشياً وفق رؤية 2030 في توجهاتها للتحول الرقمي، واختيار الخدمات المدرجة بالتطبيق وفقاً للخدمات الأقرب إلى احتياجات سكان مدينة جدة اليومية سواءً التي تقدمها الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة في المجالات الحياتية مثل : السكن، النقل والمواصلات ، المرور والسلامة ، الاقتصاد والأعمال ، الصحة ، العمل والتوظيف ، التعليم ، الحياة الاجتماعية ، وغيرها.

ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق متابعة أعماله وخدماته الاجتماعية ، وغيرها من الخدمات ، كما يمكن للمستخدم من خلال التطبيق متابعة أعماله .

وكلّف سمو محافظ جدة أمين المحافظة بالإشراف على تطوير التطبيق ، ورصد مرئيات المستفيدين من الخدمة ، والعمل المستمر للإصدارات الجديدة .