صراحة – نواف العايد : ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في مجال الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمات الإنسانية المتميّزة .

جاء ذلك في كلمة لسموه عقب تدشينه في جدة اليوم خدمتي ” فزعة ، وسلامتي” ، الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين.

وأكد سمو وزير الداخلية، أن تدشين مثل هذه الخدمات سيسهم بإذن الله تعالى في زيادة الاتصال والتواصل بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بما يسهم في حفظ أمنهم وسلامتهم.

وكان سموه قد استمع قبيل التدشين إلى شرح تفصيلي من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، ثمن في بدايته ما يقدمه سموه من دعم للدفاع المدني ورجاله، عادا تدشين سموه للخدمتين من أهم الأولويات التي تقدمها وزارة الداخلية لما تحققه من نقلة نوعية واعدة في مجال التطبيقات الإلكترونية الأمنية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة وفق الرؤية الطموحة التي تستند في أساسها على استراتيجية تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز جوانب السلامة العامة للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

وتعد خدمة “فزعة “خدمة إلكترونية مخصصة لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني وللإبلاغ عن أي حادث من خلال تطبيق إلكتروني على الأجهزة الذكية .

في حين تعد خدمة “سلامتي “خدمة إلكترونية مخصصة للإبلاغ عن مخالفات السلامة في المنشآت العامة أو الخاصة أو حتى في الأماكن العامة .