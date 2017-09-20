صراحة – فيصل القحطاني : أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إجراءات مغادرة 809,049 حاجا على متن 3,037 رحلة ، وذلك من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وقام موظفي الشركة بمناولة ما يقارب 1,659,100 قطعة عفش على جميع رحلات الحج.

وغادرت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 1,592 رحلة لشركات الطيران الدولية، و669 رحلة للخطوط السعودية، و103 رحلة لطيران ناس، وكان مجموع الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 414,151 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 185,286 حاجاً، وعلى متن طيران ناس 39,176 حاجاً.

وتشير الإحصائيات أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغ عدد الرحلات المغادرة منه ، التي تمت مناولتها لشركات الطيران الدولية 496 رحلة، والخطوط السعودية 154 رحلة ، وطيران ناس 23 رحلة ، وبلغ عدد الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 118,671 حاجاً، مقابل 44,005 حجاج غادرو على متن الخطوط السعودية و7,760 حاجاً على طيران ناس.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد بن خلف العتيبي أن ارتفاع وتيرة العمل وزيادة أعدد الحجاج بالمقارنة بالأعوام السابقة جرت في مرحلتها الأولى من مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة ، مبينا أن الشركة تتطلع لإتمام المراحل المتبقية بنفس السلاسة والنجاح .