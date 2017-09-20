صراحة – خالد الحسين : يستعد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم غدا الخميس لتطبيق قرار توطين المراكز التجارية المغلقة ” المولات بنسبة100% .

جاء ذلك بعد مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين سمو أمير منطقة القصيم ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، التي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها ، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

ويهدف إقرار توطين “المولات ” إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات ، لاسيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب ، والاستقرار الوظيفي .

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة احمد بن علي المعارك أن ادارة التفتيش بفرع الوزارة ستبدأ بمخالفة المنشأة الغير ملتزمة بقرار توطين المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم ، مشدداً على ضرورة التزام اصحاب المنشآت بتطبيق القرار ، مؤكداً أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها ، وكذلك الالتزام بقرارات تأنيث الانشطة والمحلات التي صدرت سلفاً .

وأكد ” المعارك ” أن غرامة توظيف العمالة الغير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة، مبيناً أن الفرق التفتيشية قد عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت اثناء الزيارات التفتيشية ، مشيرا الى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع ، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الوزارة بالقصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن قرار توطين المراكز التجارية المغلقة يهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بمنطقة القصيم ، مؤكدا أن القرار سيقدم حلولاً جذرية للبطالة بالمنطقة وحلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام .