صراحة – نواف العايد : بحثت إمارة منطقة نجران ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبل استحداث برامج لتوطين الوظائف في المنطقة، بهدف زيارة نسبة التوطين المنتج والمستدام بسوق العمل.

وعُقد في ديوان الإمارة اليوم اجتماع لدراسة مجالات التوطين بالمنطقة، برئاسة وكيل الإمارة المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المشرف على برامج التوطين، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، بحضور أمين المنطقة، ومدير عام فرع وزارة التجارية والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ومدير الشرطة، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير بنك التنمية الاجتماعية.

وبيّن وكيل الإمارة أن الاجتماع يعد نواة لانطلاقة برنامج التوطين الذي من شأنه الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب والفتيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل.