صراحة – فيصل القحطاني : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 31.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7319.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 68 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية, والخليج العامة, والمواساة, ومجموعة الحكير, وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الخليج للتدريب, والأسمنت السعودية, والصناعات الكهربائية، وسافكو, والمستشفى السعودي الألماني, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.82% و 1.79% .

فيما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, والإنماء, ودار الأركان, والواحة، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, والإنماء, وسابك, والواحة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 18.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3439.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 29 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.