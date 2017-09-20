صراحة – محمد المحسن : أعلن مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عن بدء التسجيل في برنامج أكاديمية النور العلمية لعام 1439هـ بأربعة مستويات للنساء.

وأفاد مدير المركز علوان بن سليمان الحربي, أن البرنامج يستهدف طالبات وخريجات التخصصات الشرعية وخريجات المعاهد الشرعية، مشيراً أن البرنامج

سيقام بمقر الأكاديمية في جامع النور بحي الشفاء بمدينة تبوك على مدى عامين دراسيين ابتداءً من تاريخ 11 /1 /1439هـ، ويشرف عليه نخبة من المختصين، إلى جانب قاعات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، وتوفير الكتب الدراسية مجاناً، كذلك ستحصل الطالبة التي تجتاز البرنامج على شهادة معتمدة.

ودعا الحربي الراغبات في التسجيل، سرعة تعبئة النموذج الخاص بطلب الالتحاق بالبرنامج قبل يوم الاثنين الموافق 5 /1 /1439هــ.