صراحة – محمد المحسن : دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم ، 28 مبنى تابعا للرئاسة العامة بمختلف مناطق المملكة وذلك بمكتب معاليه بديوان الرئاسة بالرياض .

وتشمل المباني 20 مبنى هيئة محافظة، و 8 مباني مراكز ميدانية موزعة على فروع الرئاسة العامة .

وأكَّد معاليه خلال التدشين أن هذه المشروعات تعكس مدى الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، مما لا يدع مجالاً لنا إلا للعمل الجاد المخلص .

وبين الدكتور السند أن تدشين هذه المشروعات يأتي ثمرة لجهود مخلصة جادة في إطار مجموعة من المشروعات والمبادرات والبرامج التي دشنتها الرئاسة العامة خلال العام الحالي وشملت مشاريع ومبادرات ميدانية وتوعوية وتقنية وتطويرية لمنسوبي الرئاسة العامة لتأهيلهم والرقي بمستوى أدائهم وتنمية بيئة عملهم.

ويهدف تدشين هذه المشروعات إلى إحلال المباني المملوكة مكان المستأجرة ، وتوفير البيئة المناسبة واللائقة للعاملين ، حيث تحوي هذه المشروعات المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملين بناء على تصاميم نموذجية معتمدة من قبل جهات الاختصاص بالرئاسة التي تشمل بهو رئيس في كل مبنى ومكاتب إدارية وغرفة اجتماعات وقاعة محاضرات رئيسة وملاحق ومظلات خارجية لمواقف السيارات.

حضر التدشين جمع من مسؤولي رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .