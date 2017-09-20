صراحة – خالد الحسين : طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة مستخدمي المركبات بالتأكد من وجود “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” الذي يكون بمكان بارز على “دعسة” الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة ، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

يذكر أن رمز الاستجابة السريع “Q R code” هو نوع من مصفوفة الرموز, ويتكون من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء, حيث يمكن أن تتضمن المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات.

كما دعا المركز إلى موازنة إطارات المركبات بشكل دوري من خلال ما يسمى “وزن الأذرعة”؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.