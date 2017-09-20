صراحة – نواف العايد : زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السطان اليوم مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل المنومين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ونقل السلطان خلال زيارته المصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- .

واطمأن الفريق السلطان خلال الزيارة على حالة المصابين الصحية وهنأهم على الانتصارات المتتالية التي تحققت ببطولات وتضحيات غالية يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرارالوطن الغالي ، مؤكداً أن دفاع رجال القوات المسلحة عن دينهم ووطنهم مجدٌ نفاخر به وأن ذكرى كل شهيد ومصاب باقية ليحيا الوطن بروح هؤولاء الأبطال معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة بكل فخر واعتزاز لميدان العز والشرف.

من جانبهم أكد المصابون أن إصابتهم هي مصدر عزيمة وإصرار ومستمرين مع زملائهم بكل حزم وعزم في الحفاظ على أمن وسلامة حدود وطننا الغالي .