صراحة – نواف العايد : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إداراتي الموهوبين للبنين والبنات، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة والتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” خلال

الفترة من 29 /12 /1438هـ وحتى 11 /2 /1439هـ .

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم، مدارس المنطقة لدعوة الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م”، وإعطائه كل العناية والاهتمام لضمان مشاركة فاعلة حسب ميول الطلاب

واتجاهاتهم للرقي باسم المنطقة بالمحافل المحلية والدولية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الموهوبين فاضل بن غازي المالكي أن التسجيل مقتصر على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية مبيناً أن تسجيل الطلاب يعد مرحلة أولى، والتي سيعقبها مراحل أخرى يعلن عنها بحينها، وسيكون التسجيل الكترونياً عبر بوابة موهبة www.mawhiba.org?