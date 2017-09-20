صراحة – نواف العايد :يقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدا الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ويدخل الفريقان المباراة لتحقيق النقاط الثلاث على حساب الآخر فالهلال حقق العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الثلاث خلافا للاتحاد الذي خسر مباراتين من أصل ثلاث أمام الباطن والفيصلي .

ويسعى الاتحاد إلى تدارك الموقف بسرعة لأن أي خسارة جديدة قد تبعده عن المنافسة مبكرا ، وتعرض لاعب الاتحاد المهاجم فهد المولد للإصابة في المباراة الاخيرة ، لكن يملك الاتحاد أكثر من ورقة رابحة في صفوفه من بينهم الرباعي الأجنبي الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي .

أما الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الباطن المتصدر ، يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية والعودة بالعلامة الكاملة التي قد تضعه في الصدارة بمفرده فيما لو تعثر الباطن أمام ضيفه الأهلي .

ويبرز في صفوف الفريق نخبة من اللاعبين الدوليين يتقدمهم أسامة هوساوي وياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسالم الدوسري إضافة إلى الحارس العُماني علي الحبسي والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين ، والفنزولي ريفاس ، بينما تأكد غياب لاعب الوسط نواف العابد عن لقاء الكلاسيكو بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً .

وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الجمعة ،حيث يستضيف فريق الباطن المتصدر نظيره الأهلي على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن ، ويحتل الباطن المركز الأول برصيد 9 نقاط ، فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 4 نقاط .

ويلتقي فريق النصر مع الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ولدى النصر 5 نقاط بالمركز الخامس ، والفيحاء الثالث عشر بنقطة واحدة ، كما يلعب الجمعة فريق أحد مع الفتح على استاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، ويملك الفريقان 3 نقاط بالمركز الحادي عشر والثاني عشر تواليا .

وتختتم الجولة السبت القادم بمواجهة تجمع الاتفاق نظيره الشباب على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ولدى الاتفاق 4 نقاط بالمركز الثامن والشباب تاسعا ب3 نقاط .

ويلعب القادسية الرابع برصيد 6 نقاط مع الفيصلي الثالث بـ6 نقاط ، وفي ديربي منطقة القصيم يلتقي فريق الرائد مع التعاون ، ويحتل الرائد المركز الأخير بلا نقاط ، والتعاون السابع بـ4 نقاط .