صراحة – فيصل القحطاني : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموهوبين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 2018م ” للعام الدراسي 1439/1438هـ .

وأوضح مدير تعليم الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي أن مسابقة الأولمبياد تعد من المسابقات المهمة على مستوى المملكة وتهدف إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات , وإلى تنمية روح الإبداع لديهم .وأن الفرصة متاحة أمام كافة الطلاب للمشاركة في المشاريع العلمية والإبداعية في المجالات التي يرغبها الطالب .

من جهته بين مدير إدارة الموهوبين خالد الذايدي أن هذه المسابقة تمر بعدة مراحل خلال فترة تطبيقها بدأ بالتسجيل وانتهاء بالتحكيم الإلكتروني من قبل اللجنة العلمية في الوزارة وإعلان النتائج في التصفية النهائية ، داعيًا إلى تكليف منسق

الموهوبين أو أحد المعلمين للإشراف على المسابقة وشرح تعليماتها وأدلتها للطلاب وتشجيعهم على المشاركة والدخول على المسابقة عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa .