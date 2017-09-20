صراحة – محمد المحسن : واصلت اليوم القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري المناورات فيصل (11) لعام 2017 م فعالياتها التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع بمدينة الإسكندرية وتستمر عدة أيام، بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها من طيارين، وفنيين، وأطقم مساندة لتطبيق عددٍ من التكتيكات العسكرية مع سلاح الجو المصري.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية بمناورات فيصل (11) المقدم الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن الجانبين اشتركا في فرضيات مختلفة بتنفيذ عددٍ من الطلعات الجوية المضادة الهجومية، منها والدفاعية والقتال الجوي، والتدريب على إسناد العمليات القتالية بالمراقبة الجوية وتوجيه المقاتلات الذي من شأنه الرفع من الأداء العملياتي المشترك وضمان سلامة الملاحة الجوية.

وأفاد بأن الأطقم الفنية اشتركت في تجهيز الطائرات وعمل الصيانة الدورية للتأكد من سلامة الطائرات، وضمان أعلى درجات الأمان بجودة فنية واحترافية عالية تعكس مدى الجاهزية الذي وصلت إليه القوات المشتركة من الجانبين .

يشار إلى أن ختام المناورات المصرية السعودية فيصل (11) لعام 2017 م سيكون منتصف الأسبوع المقبل .