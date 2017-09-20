صراحة – محمد المحسن : تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في ملتقى ” بيبان 2017 “، الذي نظِّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في “مدن” بندر الطعيمي، أن مشاركة “مدن” في هذا المعرض تأتي ضمن استراتيجيتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما تقدمه من منتجات صناعية واستثمارية وخدمات لوجستية تزخر بها مدنها الصناعية.

وأفاد أن ” مدن ” قدمت من خلال جناحها في المعرض؛ تعريفاً بالخدمات والحوافز والتسهيلات الموجَّهة للصناعيين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وغيرها من المقومات الاستثمارية الأخرى التي تشمل مختلف المجالات والفرص الصناعية والخدمات المساندة مثل المصانع الجاهزة والواحات الصناعية التي تستهدف هذه الفئة، كما قدمت عرضاً لملامح التطور في مستوى البنى التحتية والبيئة الصناعية الداعمة للاستثمار الصناعي، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

يذكر أن ملتقى “بيبان 2017” يهدف إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق رؤية2030م.