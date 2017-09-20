صراحة – خالد الحسين : زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمس، مركز آل زلفة الثقافي والحضاري بالمراغة .

واطلع سموه خلال الزيارة على المعرض الذي يحكي جانبا من بطولات توحيد المملكة بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ورجاله من جميع مناطق المملكة.

وقد أبدى سمو الأمير سلطان بن سلمان إعجابه بما شاهده في المركز ، الذي سيفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء يوم الاثنين القادم، متزامنا مع ذكرى اليوم الوطني.