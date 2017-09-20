صراحة – (رويترز) – قالت وسائل إعلام إسبانية يوم الأربعاء إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وقع عقدا جديدا يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وأعلن ريال بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا أن بنزيمة وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ليمدد عقده الحالي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وسيستمر اللاعب بذلك مع الفريق حتى 2021.

وانضم بنزيمة إلى زملائه بالفريق مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال الذين وقعوا على عقود جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتضمنت شروطا جزائية ضخمة لتجنب تكرار موقف نيمار برحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن طريق دفع الشرط الجزائي.

ولم يتسن لريال مدريد التعليق على الفور على تفاصيل العقد.

ويعني العقد الجديد للمهاجم الفرنسي، الغائب عن المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أنه سيقضي أكثر من عشر سنوات في مدريد حيث بات ضمن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمامه في 2009.

وشارك بنزيمة في 247 مباراة في الدوري مع ريال وسجل 122 هدفا وأصبح ثالث أكبر هدافي دوري أبطال أوروبا، من اللاعبين الحاليين غير المعتزلين، بعد رونالدو وليونيل ميسي.