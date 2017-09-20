صراحة – رجال ألمع : نفذت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ممثلة بالتدريب التربوي بالتعاون مع أقسام الشؤون التعليمية وعدد من قادة وأصدقاء التدريب في المدارس , 38 برنامجًا تدريبيًا ضمن خطة التهيئة لبداية العام الدراسي .

واشتملت البرامج على تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا و 12 ورشة عمل وخمس محاضرات وثمان لقاءات في مركز التدريب ومدارس المحافظة استفاد منها 585 متدربًا.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة إبراهيم بن يحيى كدوان أنه تم توطين التدريب في المدارس للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين , مقدماً شكره لكل من أسهم في نجاح خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلا بالتقدم والازدهار .