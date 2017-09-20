صراحة – الرياض : استقبل الدكتور عبدالرحمن بن سليمان النملة عميد البرامج التحضيرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السيد أندرو مانزفيلد نائب رئيس مجموعة كابلان العالمية. حيث يشرف السيد مانزفيلد على القسم الخاص ببناء الاختبارات المعيارية الخاصة بتقويم الأداء في اللغة الإنجليزية.

وتم في اللقاء استعراض أوجه التعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة البرامج التحضيرية ومجموعة كابلان العالمية بالتركيز على تطوير وتجويد برامج اللغة الانجليزية من خلال مراجعة وتطوير آليات التقويم ومتابعة تحسين الأداء، بالإضافة إلى متابعة تحديد مجموعة من الاختبارات المعيارية المقننة لاستخدامها في تحديد المستوى، للوقوف على التقدم الذي يحرزه الطالب، وأيضاً استخدامها في التقييم النهائي لأداء الطلاب.

وأشار عميد البرامج التحضيرية إلى أن مقررات اللغة الانجليزية تشكل النسبة الأكبر من محتوى البرامج التحضيرية في الجامعة، وأن السعي إلى تطويرها وتجويدها بصورة مستمرة يعتبر أحد الأهداف الرئيسة لعمادة البرامج التحضيرية. حيث سيتم التركيز على الجودة العالية في التدريس وتقديم دورات مختلفة المجالات باستخدام أكثر مراجع اللّغة الانجليزية المتقدمة والمتاحة، ولا يقتصر الأمر على توفير مستوى تعليم متميز للطلاب والطالبات، بل يتجاوز ذلك إلى جعل تجربة تعلم هذه اللغة تجربة ممتعة ومثمرة في الوقت نفسه. كما ينبغي تقديم أفكاراً في كيفية استغلال الطالب لوقته بشكل إيجابي، وتقديم برامج تعليم اللّغة الإنجليزية للأغراض العامة والخاصة وتدعيم ذلك باختبارات عالمية.

وأفاد الدكتور النملة أن ذلك يمثل سعي عمادة البرامج التحضيرية إلى المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة وتطلعات مسئوليها وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، في إعداد الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات المختلفة، ومن ذلك إتقانهم للغة الإنجليزية كلغة ثانية للتعلم بما يحقق متطلبات التخصص وكذلك احتياجات سوق العمل بعد التخرج، وتبذل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجهد الحثيث في استخدام أحدث التقنيات التي تساعد الطالب في التعلم والوصول إلى أعلى مراتب العلم. كما تقوم بعمل مستمر في تطوير المناهج وطرق التدريس لتظل رائدة وفي مقدمة الجامعات السعودية بالابتكار والاستثمار في رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

يذكر أن اختبار كايت هو اختبار لغة انجليزية متطور يستخدم الذكاء الإلكتروني في تحديد مستوى الطلبة باللغة الإنجليزية في سرعة وكفاءة. كما يعمل النظام على اختيار الأسئلة المناسبة لمستوى الطلبة بناء على اجاباتهم السابقة ومستواهم والتي تمكن النظام من تحديد المستوى الفعلي للطالب ويقوم النظام بإظهار النتيجة فورا عن طريق التصحيح الاني في مهارات الاستماع والقراءة وقواعد اللغة الإنجليزية. كما يمكن النظام من اخبار مهارات الكتابة والتحدث عن طريق تقييم اعمال الطلبة من قبل متخصصين يعملون في مختلف انحاء العالم وبسرعة تفوق معظم أنظمة الاختبارات المعروفة حاليا، ويمكن ان يستخدم الاختبار في تحديد مستوى الطلبة عند بداية الدراسة وفي منتصف السنة الدراسية لقياس التقدم اللغوي للطالب وكذلك في نهاية الدراسة لإعطاء مستوى الطالب النهائي، وهذا النظام تم تصميمه من قبل باحثين متخصصين، ويقوم البرنامج بعمل تقرير شامل عن نقاط القوة للطالب وكذلك تقديم مقترحات لتطوير معرفة الطالب وصولاً إلى تحيق الأهداف المرسومة والمرجوة له، يضاف إلى ذلك أن نتائج الاختبار متوافقة مع أنظمة الاختبارات المعروفة مثل اختبار الايلتس والتوف وكذلك النظام الاوروبي لمستويات اللغة. فيحصل الطالب على نتيجة كايت وما يعادلها في الاختبارات الأخرى.