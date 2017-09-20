صراحة – نواف العايد : تعلن (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام) بوزارة الداخلية / إدارة القبول والتسجيل عن نتائج المقبولين مبدئياً لمن سبق لهم التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للوظائف العسكرية (جندي)، وعلى جميع المتقدمين الاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة بمقرها (مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض – مقابل كلية الملك فهد الأمنية – طريق خريص، وذلك حسب الموعد المحدد لكل متقدم في “نتيجة القبول” وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

وعلى المقبولين مبدئياً ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية :

• أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

• أصل شهادة الثانوية العامة و صورة طبق الاصل.

• صوره من اختبار القدرات.

• عدد ( 5 ) صور شخصية ملونه حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.

• ملف علاقي اخضر ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

• الحضور بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (4).

• نموذج موعد المقابلة الشخصية.

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