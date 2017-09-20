صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
الطائي – الوحدة ( 1 – 2 )
النجوم – هجر ( 1 – 0 )
الكوكب – نجران ( 3 – 3 )
جدة – الخليج ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الوحدة ( 4 نقاط )
2 – النهضة ( 4 نقاط )
3 – الشعلة ( 4 نقاط )
4 – العروبة ( 4 نقاط )
5 – القيصومة ( 4 نقاط )
6 – النجوم ( 4 نقاط )
7 – الخليج ( 4 نقاط )
8 – الطائي ( 3 نقاط )
9 – الكوكب ( نقطتان )
10 – جدة ( نقطتان )
11 – الحزم ( نقطتان )
12 – نجران ( نقطة واحدة )
13 – ضمك ( نقطة واحدة )
14 – هجر ( نقطة واحدة )
15 – الوطني ( بدون أي نقطة )
16 – المجزل ( بدون أي نقطة )