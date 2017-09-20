صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

الطائي – الوحدة ( 1 – 2 )

النجوم – هجر ( 1 – 0 )

الكوكب – نجران ( 3 – 3 )

جدة – الخليج ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الوحدة ( 4 نقاط )

2 – النهضة ( 4 نقاط )

3 – الشعلة ( 4 نقاط )

4 – العروبة ( 4 نقاط )

5 – القيصومة ( 4 نقاط )

6 – النجوم ( 4 نقاط )

7 – الخليج ( 4 نقاط )

8 – الطائي ( 3 نقاط )

9 – الكوكب ( نقطتان )

10 – جدة ( نقطتان )

11 – الحزم ( نقطتان )

12 – نجران ( نقطة واحدة )

13 – ضمك ( نقطة واحدة )

14 – هجر ( نقطة واحدة )

15 – الوطني ( بدون أي نقطة )

16 – المجزل ( بدون أي نقطة )