صراحة – الرياض : يوقع سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت والمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا في السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس العقد الذي سيشرف بموجبه باوزا على تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وسيعقب مراسم التوقيع الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة مؤتمراً صحفياً سيجمع رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت مع باوزا، وذلك للحديث حول توقيع العقد والمرحلة المقبلة التي تنتظر المنتخب في أعقاب تأهله لنهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.