صراحة – الرياض : وافقت وزارة التعليم على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور في خطة القبول لعام 1438/1439، والذي حرصت الجامعة على أن يكون برنامجاً قابلاً للترقية إلى ماجستير مهني، وتبلغ عدد وحداته المعتمدة (38) ساعة، وتستمر الدراسة فيه ثلاثة فصول دراسية.

وأعربت الوزارة، ، عن تقديرها لحرص إدارة جامعة الطائف واهتمامها بتحسين برامج إعداد المعلم، وتطوير برنامج الدبلوم التربوي ليكون ذا طبيعة تطبيقية، وربط محتواه باستراتيجيات التعليم والتعلم وبعمليات إدارة الصف، وليكتسب الطالب المعلم مهارات البحث الإجرائي مع إجادة عمليات القياس والتقويم وربطها بالتعلم، تعزيزاً للاتجاهات الإيجابية نحو مهنة التعليم ولضمان فاعلية معلم المستقبل، بما يحقق الارتقاء بمهنة التعليم.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة عملت على تطوير برنامج الدبلوم التربوي بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ، مبينًا أن تطوير برنامج الدبلوم التربوي جاء في ضوء مبادرات مشروع التحول البرامجي في جامعة الطائف، والذي يتواكب مع رؤية المملكة (2030) ومتطلباتها، لافتاً النظر إلى أنه تم من خلال المشروع إجراء مراجعة تطويرية شاملة لجميع برامج الجامعة.

وأشار إلى أن برنامج الدبلوم التربوي بجامعة الطائف صمم بناءً على مجموعة من المنطلقات، أبرزها توجه الجامعة بأن تكون رائدة في تعزيز مهنية إعداد المعلم برؤية تنطلق من دراسة وتحليل الواقع واستشراف المستقبل، والاستفادة من تجارب الدول والجامعات المتقدمة والمتميزة في هذا المجال، والعمل على تطبيق متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد في برامج إعداد المعلم المطروحة من قبل هيئات ومنظمات الاعتماد المحلية والدولية.