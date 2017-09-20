صراحة – الرياض : تقدم اليوم ،الأربعاء، معالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ باستقالته من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وستقوم اللجنة الأولمبية السعودية بإرسال الدعوات لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية (٢٠١٧ – ٢٠٢٠م).

الجدير بالذكر أنه سيتم وبشكل عاجل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ومواعيد فتح وإقفال باب الترشّح لمن تنطبق عليهم الشروط؛ وفقاً لأحكام القواعد المنظّمة للعملية الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وقدم منسوبو اللجنة الأولمبية بالشكر لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ على ما قدمه خلال فترة رئاسته.