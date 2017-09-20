صراحة – الزلفى : أتمت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي كافة الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني “87” تحت شعار ” رؤية وطن ” والذي انطلقت فعالياته في المدارس ابتداءً من يوم الأحد 12/26 ويستمر حتى يوم الخميس 1439/1/1هـ وأوضح مدير التعليم الأستاذ محمد بن عبدالله الطريقي أن تعليم الزلفي يحتفي باليوم الوطني لتوضيح الدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في سبيل توحيد هذه البلاد، واستمرار أبنائه من بعده على نهجه متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتنمية القيم الدينية والوطنية، وللتذكير بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان، ولترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للملك والانتماء للوطن، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات، وأكد الطريقي على إبراز شعار اليوم الوطني في جميع فعاليات المناسبة وتوثيقها، مشيراً إلى اكتمال استعداد إدارته بتشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية لتفعيل هذه المناسبة الغالية.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الأستاذ عبدالرحمن الرومي أن الاحتفاء باليوم الوطني تنفذه المدارس خلال هذا الأسبوع بفعاليات وأنشطة متنوعة، وسيتم تدشين الاحتفاء به من قبل سعادة محافظ الزلفي يوم الثلاثاء الموافق 1/6 بحديقة الطلاب الواقعة جنوب ثانوية الملك عبدالعزيز، وتنطلق الفعاليات من بعد صلاة العصر حيث يشتمل على معرض رؤية وطن، ومعرض التعليم قديماً، والمرسم الحر، ومبادرة النشاط العلمي بالإضافة إلى المنافسات الرياضية في المجمع الرياضي” كرة الماء وكرة الطائرة وكأس المؤسس في كرة القدم ومسابقات السباحة” مشيراً إلى أن احتفاء إدارة التعليم سيكون بعد صلاة العشاء على شرف سعادة المحافظ في المسرح الواقع بحديقة الطلاب.

كما أشارت رئيسة نشاط الطالبات الاستاذة بدور الحمد إلى أن سعادة محافظ الزلفي سيدشن معرض رؤية وطن في الصالة الواقعة في الأقسام النسائية يوم الثلاثاء1/6 بعد صلاة العشاء مباشرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات منها غرس شتلات في حديقة الزيتون بالتعاون مع بلدية الزلفي وذلك يوم الخميس الموافق1/1، والاحتفاء باليوم الوطني على مسرح تعليم البنات في يوم الأثنين القادم، وحفل أندية الحي في قرية السيح التراثية الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الاثنين القادم.