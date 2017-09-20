صراحة – واس : نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد حمود ضاوي المالكي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر سمو الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة أضم أمس ، وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة، يتقدمهم المحافظ عبدالرحمن العدواني، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدوا الصلاة على الشهيد، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.