صراحة – الرياض : يفتتح مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشتين جديدتين إحداهما للحاسب الآلي بطريقة (برايل) للمكفوفين، وأخرى لصيانة الجوالات لتضاف إلى الورش السابقة في الإعداد والتقييم والسكرتارية والسنترال وتجليد الكتب ، التي تم تجهيزها بـ 23 جهازًا للحاسب الآلي وأجهزة الطباعة والتغليف والاتصال وغيرها من الأجهزة المستخدمة لأغراض التدريب تحت إشراف نخبة من المختصين في هذه المجالات.

وأوضح مدير المركز خضر الزهراني أن الورش تهدف إلى تأهيل من لا تقل درجة الذكاء لديهم عن 50 درجة، تأهيلاً مهنياً يناسب قدراتهم العقلية والحركية ويراعي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دمج هذه الفئة في المجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تنمية مهاراتهم الحسية والبدنية، وتطوير قدراتهم بما يضمن لهم تعدد فرص حصولهم على أعمال مناسبة، مؤكداً أن فرص التسجيل متاحة ومستمرة للجميع الفئات المستهدفة طوال السنة الدراسية.

وبين أن قسم التدريب المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض قدم منذ بدايته قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ما يزيد عن 3000 مستفيد، توظف أغلبهم في عدد من الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن القسم المهني في مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يقبل طلبات الالتحاق أيضاً من غير المشمولين بالرعاية، كما يخصص 10ý% من طاقته الاستيعابية لقبول غير السعوديين في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجتهم للتأهيل المهني.