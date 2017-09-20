صراحة – واس : واصل لاعبو المنتخبات السعودية حصد الميداليات في خامس أيام دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقامة حالياً في العاصمة التركمانية عشق آباد، بعد أن أحرزوا ثلاث ميداليات ” ذهبية وفضية وبرونزية” ليرتفع بذلك رصيد المملكة إلى 6 ميداليات (ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية).

وجاءت ذهبية اليوم عن طريق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد القريع الذي فاز بمسابقة السباعي بعد منافسة قوية مع خصمه التايلندي سينجوكان سوتياك، التي استمرت إلى آخر منافسة منها، حيث تألق القريع في المنافسات الثلاث الأخيرة (سباق 60 مترا حواجز، القفز بالزانة، وسباق 1000 متر) تصدر على إثرها جدول الترتيب برصيد (5343 نقطة)

، فيما جاء التايلندي ثانيا برصيد (5332 نقطة) محققا الميدالية الفضية، ثم مواطنه ميبونيا اديساك الذي حقق الميدالية البرونزية برصيد (5018) نقطة.

وجاءت الميدالية الثانية للمملكة عن طريق العداء محمد شاوين الذي نال فضية سباق 1500م بزمن 3.49.65 دقيقة خلف الهندي ساروج كومار الذي فاز بالذهبية بزمن 3.48.67 دقيقة، في حين نال العراقي عدنان المنتفاجي البرونزية بزمن 3.50.98 دقيقة.

وأضاف لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال محمود الحميد البرونزية الأولى والميدالية السادسة للسعودية بعد أن حل ثالثاً في منافسات وزن 69 كجم ، حيث جمع 307 نقطة، وذهبت الذهبية للصيني دينبج شيوي برصيد 327 نقطة والفضية للأوزبكي يوكوبوف دوشن برصيد 316 نقطة.