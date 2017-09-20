صراحة – الجوف : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إداراتي الموهوبين للبنين والبنات، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في جميع مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة والتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” خلال الفترة من 29/12/1438ه وحتى 11/2/1439ه.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم، مدارس المنطقة لدعوة الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م”، وإعطائه كل العناية والاهتمام لضمان مشاركة فاعلة حسب ميول الطلاب واتجاهاتهم للرقي باسم المنطقة بالمحافل المحلية والدولية.