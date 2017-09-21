صراحة – الرياض : أصدر معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم قراراً بترقية عدد من الموظفين بالرئاسة على النحو التالي :

المرتبة التاسعة:

فريد بن أحمد سندي

سعد بن محمد ناقور

عبدالرحمن بن سليم الهندي

المرتبة الثامنة:

وليد بن صالح اللحياني

رايد عبدالرحمن الحتيرشي

خالد بن هلال الحتيرشي

محمد بن هاشم خوج

مناع جمعان الغامدي

خالد بن عايد اللهيبي

فائز بن سعيد حجازي

سعد بن حامد الحارثي

منصور بن محمد المنصوري

المرتبة السابعة:

عبدالله بن سعد المنعمي

أسامه بن حسين اليماني

ناصر بن سعيد البركاتي

حسين بن حسن العسافي

فهد بن عويضة اللهيبي

عبدالله بن عايض الصاعدي

رائد بن نافع العبدلي

ناصر بن محمد ودعاني

فارس محمد الصاعدي

محمد احمد الصاعدي

هلال عبدالله اللهيبي

سعيد محمد السلمي

معتوق بن مطلق اللحياني

هاني بن عمر تكروني

صلاح بن سعد الدهاسي

المرتبة السادسة:

عبدالله بن محمد عسيري

سالم بن حمد الاحمدي

سامي عيد السويهري

أيمن بن منصور المطرفي

محمد بن عطيه الزهراني

غازي بن فهد الذبياني

غزاي بن عبدالله المطرفي

علي بن يحيى الاهدل

خالد بن سالم الشريف

تركي بن رشاد نوح

يحيى بن محمد زوير

حياة بنت يحيى الخزاعي

فوزية بنت عبداله الخزاعي

خديجه بنت محمد برناوي

منال بنت ابراهيم اللحياني

وقد تمنى معاليه للموظفين الذين تمت ترقيتهم بالتوفيق والسداد وقد عبّر الموظفون عن شكرهم وامتــنانهم لمعالي الرئيس العام ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام والمسؤولين في الرئاسة على هذه الثقة الغالية والتي ستكون بإذن الله دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء