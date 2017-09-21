صراحة – واس : عقد معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم لقاءً ثنائياً مع معالي وزير خارجية مملكة النرويج بورج برينده، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.