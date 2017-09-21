صراحة – واس : أكدت الخارجية الأمريكية أن بلادها تعارض بشدة استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق على الاستقلال المخطط إجراؤه يوم 25 سبتمبر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي صدر مساء اليوم إن الدول المجاورة للعراق والمجتمع الدولي يعارضون أيضا إجراء هذا الاستفتاء. وأضافت أن الولايات المتحدة تحث القادة الأكراد العراقيين على قبول البديل المتمثل في الحوار الجدي والمستمر مع الحكومة المركزية والذي تساعد فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى بشأن جميع المسائل المثيرة للقلق بما فيها مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.