صراحة – واس : أكدت الخارجية الأمريكية أن بلادها تعارض بشدة استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق على الاستقلال المخطط إجراؤه يوم 25 سبتمبر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي صدر مساء اليوم إن الدول المجاورة للعراق والمجتمع الدولي يعارضون أيضا إجراء هذا الاستفتاء. وأضافت أن الولايات المتحدة تحث القادة الأكراد العراقيين على قبول البديل المتمثل في الحوار الجدي والمستمر مع الحكومة المركزية والذي تساعد فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى بشأن جميع المسائل المثيرة للقلق بما فيها مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.
أمريكا تعلن معارضتها لإجراء استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق
إقرأ أيضا
-
العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجةصراحة – وكالات : أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير قضاء... العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة
-
الأمم المتحدة تطرح استراتيجية لحل الأزمة الليبيةصراحة – واس : عقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا رفيع المستوى يوم أمس في مقر الأمم المتحدة حول... الأمم المتحدة تطرح استراتيجية لحل الأزمة الليبية
-
عباس : السلام بالشرق الأوسط أقرب في ظل مشاركة ترامبصراحة – (رويترز) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو شهادة على... عباس : السلام بالشرق الأوسط أقرب في ظل مشاركة ترامب