صراحة – واس : عقد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا رفيع المستوى يوم أمس في مقر الأمم المتحدة حول ليبيا أعرب فيه عن ثقته في أن الفرصة سانحة للتوصل إلى حل سياسي للوضع هناك.

وأطلق غوتيريش خلال الاجتماع استراتيجية الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة.

وقال إن العنف لن يؤدي سوى إلى إضعاف الآمال في إحلال السلام وتقويض المؤسسات وتدمير الإمكانيات الاقتصادية الضخمة لليبيا وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح بأن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما قويا بمساعدة الليبيين على بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية. وأضاف أنه من المهم وضع حل سياسي تقوده ليبيا، الأمر الذي سيساعد أيضا على معالجة قضايا إقليمية ودولية أوسع نطاقا مثل الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة.

وطرح الأمين العام استراتيجية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف والتي تتضمن سبع أولويات رئيسية وهي “أولا، إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة بالاستناد إلى التطورات الإيجابية الأخيرة. ثانيا، بناء المصداقية مع الشعب الليبي. ثالثا، تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي. رابعا، تنسيق المشاركة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا، بحيث تكون جميعها جزءا من جدول أعمال مشترك واحد. خامسا: تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات من أجل تحقيق عائد حقيقي للسلام يلمسه الشعب. سادسا، دعم المهاجرين والتمسك بالمعايير الدولية طويلة الأمد بشأن الهجرة. سابعا، تأمين الدعم الذي يمكن التنبؤ به للمساعدة الإنسانية.”

وأضاف غوتيريش إن ممثله الخاص سيسعى إلى توحيد وتوطيد مختلف المبادرات، وتشجيع الحوار نحو تشكيل حكومة وطنية موحدة، ووضع حد فوري للمؤسسات الموازية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.