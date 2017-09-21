صراحة – نواف العايد : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنطلق يوم غد الجمعة فعالية “يوم الوطن ولاء ووفاء” في قصر الحكم بمدينة الرياض, خلال الفترة من 2 إلى 4 محرم 1439هـ، الموافق 22 حتى 24 سبتمبر 2017م، والتي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للعام الثالث على التوالي.

وتمكن الهيئة أهالي وزوار العاصمة من التجول في أرجاء قصر الحكم، طيلة ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني “87” للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح فعاليات الجولة في نسختيها الأولى والثانية، حيث بلغ عدد الزوار العام الماضي أكثر من 20 آلف زائر خلال ثلاثة أيام، من مختلف فئات المجتمع، وكافة الأعمار والجنسيات؛ استمتعوا بالتجول في ردهات القصر وتعرفوا على مكوناته وأجنحته التي يشاهدونها لأول مرة.

ونجحت الهيئة في الجولات الماضية بتوزيع نحو 15 ألف هدية تذكارية على زوار الفعالية، كانت عبارة عن أربعة صور متنوعة، منها صورة للملك المؤسس ولأبنائه ملوك المملكة، وصورة عمل فني يجمع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وصورتان لقصر الحكم من الخارج والداخل، كما تم التقاط نحو 7 آلاف صور تذكارية لزوار الفعالية عبر الاستديو الموجود في القصر ، والذي يطبع الصور للزوار مباشرة بعد وضعها في اطار خاص بهذه المناسبة.

وتنظم هيئة تطوير الرياض هذه الفعالية بهدف مشاركة سكان منطقة الرياض احتفالهم باليوم الوطني في هذا المعلم الشامخ، الذي عاصر العديد من البطولات والإنجازات التي شهدتها هذه البلاد المباركة، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، كما تسعى من خلال الأنشطة لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، ولتذكيرهم بالمنجزات والنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي انطلقت من بوابة قصر الحكم.

تحاكي الفعالية التقاليد والموروث الوطني السعودي؛ بهدف التعريف بها والمحافظة عليها، ومشاركة الزوار بالاحتفال في فرحة اليوم الوطني، ويكون هناك فرصة لتعلم العرضة السعودية وتقنيات أدائها، إلى جانب معرض يحكي “قصة العرضة السعودية”، يضم صوراً تاريخية عن العرضة منذ عهد الملك عبدالعزيز مروراً بملوك المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعريف بزي العرضة والأدوات المستخدمة فيها.

كما يحاكي “مجلس الكرم” لأصول الكرم وحسن الضيافة الذي يتميز به الشعب السعودي، ويمكن لحضور الفعالية الالتقاء بحكام المملكة والحديث معهم، عن طريق تقنية الـ 3D، ويعد هذا الجزء من الاحتفال باليوم الوطني فرصة للجيل الجديد للتعرف على قادة المملكة ودورهم في نهضتها وبناء مسيرة المجد الخالد.

من جهة أخرى يشارك الحضور بالإجابة على عدد من الأسئلة المقدمة بأسلوب تفاعلي عن الوطن في “جدارية وطن”، كما سيشارك الأطفال في فقرة “براعم الوطن” والتي تضم عدداً من الأنشطة المخصصة للأطفال، من بينها التعلم باللعب والأعمال اليدوية والرسم والكتابة.

وستكتسي جادة الثميري هوية تعبر عن الاحتفاء بيوم الوطن، لتكون مسرحاً تفاعلياً، يضم فعاليات وطنية عدة ومتنوعة، تتوزع في أطرافها عربات الأطعمة والجلسات العائلية التي تكون بمقربة من أكبر تجمع لمحلات بيع الملبوسات والأدوات والتحف التراثية ، حيث للحضور التعرف على جزء من الموروث العريق للمملكة في “سوق الزل”.

الجدير بالذكر أن منطقة قصر الحكم تعد العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها الرائجة، وأحيائها المتلاصقة، ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقصر الحكم، وحصن المصمك.