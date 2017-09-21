صراحة – واس : بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام 635ر595 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 336ر32 حاجاً قدموا للمدينة المنورة يوم أمس , فيما غادرها في اليوم ذاته 691ر21 حاجاً متوجهين إلى بلدانهم , في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 137ر333 حاجاً ، مبينة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 422ر262 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 176ر157 حاجاً .