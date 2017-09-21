صراحة – الباحة : أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات يوم أمس مشروع ثقافة الحوار ومهارات الاتصال والذي أعلنت عنه وزارة التعليم ضمن برامج النشاط الثقافي مستهدفة شاغلوا وشاغلات الوظائف التعليمية وطلاب وطالبات التعليم العام ، وإفراد المجتمع.

من هنا عقدت إدارة نشاط الطالبات اجتماعا بأعضاء لجنة المشروع الذي ترأسته مديرة إدارة النشاط الأستاذة فاطمة رجا نيابة عن المساعدة للشؤون التعليمة ورئيسة اللجنة الأستاذة نوال الدرمحي .

حيث نُوقش خلال الاجتماع العديد من المحاور المتضمنة التعريف بالمشروع و أهداف وآلية التنفيذ وتوضيح الضوابط الإدارية والفنية للمشروع كما تم توضيح المهام والمسؤوليات على مستوى الوزارة وإدارة التعليم والمدرسة .

هذا ووضحت مديرة إدارة النشاط أن هذا المشروع يعني بنشر ثقافة الحوار وتعزيز مهارات الاتصال من خلال إكساب الطلبة والمعلمين والمعلمات مجموعة من المهارات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والاتصال الإيجابي الفعال وتساعد على تحقيق التعامل الأمثل مع الموقف الحياتية المختلفة .ويهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، ونشر ثقافة الحوار ومهارات الاتصال وتعزيز أخلاقيات الحوار بين أفراد المجتمع ،والتأكيد على احترام أفكار الآخرين وآرائهم ،ونبذ التعصب وفرض الرأي المخالف ، وتحصين إفراد المجتمع المدرسي من الأفكار السلبية ، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة للحوار ولاتصال الفعال .

هذا وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات تضمنت آلية التنفيذ على مستوى الإدارة والمدرسة والسعي لتحقيق أهداف المشروع المنشودة . ووضع خطط مجدولة منظمة للعمل من قبل اللجنة المنظمة من الإدارات المشاركة لبناء مهارات الحوار لدى الطالبات والاتصال الفعال وتعزيز القيم من خلال البرامج التدريبية التي ستقدم للطالبات وفق الخطة التدريبية للمشروع لتتيح للطالبات فرصة المشاركة وتمثيل المنطقة في ملتقى الحوار الطلابي الختامي على المستوى المحلي