صراحة – وكالات : أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك شمال العراق.

وقال العبادي: “نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة، وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية، وتطهيرها من داعش”، مبينا أن “هذه العصابات أذاقها المقاتلون العراقيون الشجعان الموت ومر الهزيمة في جميع عمليات التحرير الظافرة”.

يذكر أن “داعش” الإرهابي ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل التنظيم المهمة، التي يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك، فيما أكد مسؤولون عسكريون جاهزية القوات الأمنية للبدء بعملية تحرير تلك المناطق.