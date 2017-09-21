صراحة – محمد المحسن : أكملت بلدية محافظة صامطة ، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين ، حيث قامت بتهيئة مداخل المدينة والقرى والدوارات والساحات الرئيسية بالأعلام واللوحات الوطنية بما يتوائم مع قيمة المناسبة وجهزت العديد من الفعاليات.

ووفقاً لرئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري ، فإن البلدية أعدت لهذه المناسبة الغالية احتفالية شملت العديد من الفعاليات منها دورة العزم الرياضية ومهرجان الدراجات الهوائية ومهرجان المشي في ممشى البلدية ومنصات تفاعلية الخاصة بالتبرع بالدم والتثقيف والتوعية الصحية والبرامج التطوعية بالإضافة إلى ريشة الفن وهي اللوحة الفنية التي يقوم برسمها رسامو المحافظة ولوحة الفخر والكرامة للشهداء في الحد الجنوبي.

وأشار إلى أن البلدية سوف تطلق مسابقة في وسائل التواصل الاجتماعي والجدار الإلكتروني للتعبير من قبل الأهالي عن المناسبة ، مهيباً بالجميع الحضور والتفاعل مع الفعاليات مساء السبت المقبل أمام مبنى البلدية في الساحة المهيئة لذلك.