صراحة – واس : ناقش معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار, مع رئيس البنك الأوروبي سوما تشاكرابارتي أمس, إعادة الإعمار والتنمية, وسبل تعزيز التعاون بين المؤسستين, ضمن خطة البنك الإسلامي للتنمية لتوسيع شراكاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي, وذلك بمقر البنك في لندن .

وتطرق الاجتماع, إلى مناقشة سبل هيكلة التعاون بين المؤسستين, من خلال تحديد مجالات التعاون, وتحديد الأهداف التي تتطلع المؤسستان لتحقيقها معاً.

وأبدى الدكتور حجار, سعادته لانضمام لبنان, مؤخرا إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, معرباً عن استعداد البنك الإسلامي للتنمية لوضع خبراته العملية في لبنان في يد البنك الأوروبي لدعم ودفع العلاقة بينهما إلى آفاق أرحب .

كما وقف الدكتور حجار, على قرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإنشاء صندوق استئماني للمانحين لصالح الضفة الغربية وقطاع غزة , لدعم وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني , مُبدياً استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين , نظرا لما يتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال .

وقدم رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماع, شرحاً لبرنامج إعادة الهيكلة الجاري تنفيذه بالبنك حاليا, بهدف تعزيز حضوره الميداني, فيما استمع إلى شرح عن الوجود الميداني وتجربة اللامركزية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

يُذكر أن التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ منذ نحو 20 عاما, وخلال هذه الفترة قامت المؤسستان بتوسیع نطاق التعاون وتعزیز أعمال التمویل المشترك بينهما.

ومن المتوقع أن یصل إجمالي التمویل المشترك بین البنك الإسلامي للتنمیة, والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لثلاث سنوات من 2015 – 2017 إلى مبلغ 1460 ملیون دولار, يُسهم البنك الإسلامي للتنمية فيها بمبلغ 520 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 36 في المائة, والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 940 مليون دولار أي بنسبة 64 في المائة.