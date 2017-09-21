صراحة-تبوك:نفذت صحة تبوك زيارات ميدانية لـ 1231 مدرسة بنين وبنات في مختلف المراحل الدراسية بهدف التأكد من ربط المدارس بالمراكز الصحية القريبة من كل مدرسة والتي تقع في نطاق الحي ، وتقديم الخدمات الصحية (العلاجية والوقائية) للطلاب والطالبات وللتعريف ببرامج الصحة المدرسية حيث أشتملت الزيارات الميدانية على تفقد بيئة المدارس الصحية والمقاصف المدرسية والتأكد من نوعية وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب المدارس .

يذكر أن الخدمات الصحية تقدم للمواطن والمقيم في منطقة تبوك من خلال 12 مستشفى بلغ فيها اجمالي السعة السريرية 2050 سريراً بالإضافة إلى 83 مركزاً صحياً ، كما بلغ اجمالي عدد العمليات الجراحية التي نفذت الشهر الماضي في مستشفيات المنطقة 206 عمليات جراحية في حين بلغ عدد عمليات جراحات اليوم الواحد 136 عملية .