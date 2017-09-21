صراحة-سكاكا:أعلنت صحة الجوف, أن عدد مراجعي مراكز طب الأسنان التخصصية بالجوف وعيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية بلغ 118 ألف مراجع خلال عام 1438 هـ.

وأوضحت أن عدد العمليات الجراحية الكبرى في المستشفيات بلغ 1.149, بينما أجريت 6.154 عمليات صغرى في المستشفيات, والعمليات الصغرى في مراكز الأسنان 4.805 .

وأبانت صحة الجوف أنه يوجد مركزين تخصصيين للأسنان بسكاكا ودومة الجندل, ويبلغ عدد عيادات الأسنان بالمنطقة 94 , وعدد عيادات الأسنان بمراكز طب الأسنان 35, فيما يبلغ عدد عيادات الأسنان بالمستشفيات 11 , وعدد عيادات الأسنان بالمراكز الصحية 43 , وعدد عيادات الأسنان المحمولة 6 .

ولفتت إلى أن عيادات المركز زودت وجهزت بأحدث وحدات الأسنان العالية المواصفات والأجهزة المساعدة، لتقديم الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، كجراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص، علاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، وتقويم الأسنان والفكين والاستعاضة السنية وزراعة الأسنان، وقد تم تخصيص عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعيادة معزولة لمعالجة المرضى الحاملين للأمراض المعدية.

وجميع هذه العيادات تم ربطها بنظام إدارة العيادات الحاسوبي الذي يساعد على الاستفادة من جميع التقنيات الفنية التي تم توفيرها بجميع أجهزة العيادات بأنواعها كافة مما يوفر بيئة علاجية فائقة الدقة.