صراحة-وكالات:تراجعت أسواق النفط يوم الخميس تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة إضافة إلى صعود الدولار الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.12 دولار للبرميل بانخفاض 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 50.58 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن ارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض في حين تأثر غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وارتفعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر أيلول إلى 472.83 مليون برميل.

في غضون ذلك تعافى إنتاج النفط الأمريكي بدرجة كبيرة من الإغلاقات التي أعقبت الإعصار هارفي ليصل إلى 9.51 مليون برميل يوميا من 8.78 مليون برميل يوميا مباشرة بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

لكن المتعاملين قالوا إن الخام الأمريكي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل.