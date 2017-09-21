صراحة-الرياض:حقق فريق الوحدة أولى انتصاراته هذا الموسم، بعد فوزه على مضيّفه الطائي (2/1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، رافعًا بذلك رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي الطائي على نقاطه الثلاث الماضية.

وفي تبوك تمكن النهضة من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه ليحقق فوزه على فريق الوطني (2/1)، ليصل للنقطة الرابعة، ويبقي الوطني دون نقاط.

ونجح فريق الشعلة من تسجيل أول انتصار له، بعد فوزه على فريق ضمك (2/1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وفي ذات النتيجة تمكن القيصومة من الفوز على المجزل.

وفي الأحساء تغلب النجوم على نظيره هجر بهدف وحيد، رافعاً بذلك رصيده النقطي إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد هجر عند نقطته الوحيدة.

وفي الخرج تقاسم فريقا الكوكب ونجران نقاط المباراة بتعادلهما إيجابيًا بثلاثة أهداف، ليصل الكوكب إلى النقطة الثانية، ويحقق نجران نقطته الأولى في الدوري، فيما انتهت مباراة الحزم وضيفه العروبة بالتعادل بهدف لمثله ليصل رصيد الحزم إلى نقطتين والعروبة إلى أربع، كما انتهت مباراة جدة وضيفه الخليج بالتعادل الإيجابي بهدف.

أرقام الجولة الثانية:

ـ (23) هدفًا سُجلت في (8) لقاءات، انتهت (5) منها بالفوز، و (3) تعادلات إيجابية.

ـ ظهرت البطاقة الحمراء (4) مرات، الأولى من نصيب لاعب الطائي سلطان الشمري، والثانية من نصيب لاعب الوحدة فريد الحربي، والثالثة للاعب هجر ناصر العجيل، فيما نال لاعب الخليج البرازيلي جيلمار داسيلفا البطاقة الحمراء الرابعة، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء بنهاية هذه الجولة إلى (6) بطاقات.

ـ احتسبت في هذه الجولة ركلتي جزاء، الأولى لفريق جدة أمام الخليج أحرزها المصري رضا الويشي، والثانية للكوكب أمام نجران أحرزها تميم الدوسري.

ـ أقوى الفرق هجومًا الكوكب بـ(5) أهداف، يليه الوحدة والنهضة والشعلة بـ(4)، بينما الأضعف هجومًا المجزل بهدف.

ـ أقوى الفرق دفاعًا الخليج بهدف وحيد، بينما الأضعف دفاعًا الكوكب بـ(5) أهداف.

ـ أكثر الفرق تعادلًا الكوكب وجدة والحزم بتعادلين، بينما الأقل الطائي والوطني والمجزل بلا تعادل.

ـ الوطني والمجزل أكثر الفرق خسارة بلقاءين

ـ في مجمل الدوري، بلغ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول (18) هدفًا، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (28) هدفًا.

ـ بلغ عدد مرّات الفوز بنهاية الجولة الثانية داخل الأرض (3) انتصارات، بينما بلغ عددها خارج الأرض (5) انتصارات.

ـ ارتفع رصيد الأهداف المحرزة بنهاية هذه الجولة إلى (46) هدفًا.

ـ فريق النجوم يعتبر الوحيد في هذه الجولة الذي حقق انتصارًا على أرضه وبين جماهيره.

ـ شهدت الجولة للمرة الثانية على التوالي، تواجد لجنة الرقابة على المنشطات في مباراة الطائي والوحدة، والنجوم وهجر، والكوكب ونجران.

ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثانية:

1 – الوحدة ( 4 نقاط )

2 – النهضة ( 4 نقاط )

3 – الشعلة ( 4 نقاط )

4 – العروبة ( 4 نقاط )

5 – القيصومة ( 4 نقاط )

6 – النجوم ( 4 نقاط )

7 – الخليج ( 4 نقاط )

8 – الطائي ( 3 نقاط )

9 – الكوكب ( نقطتان )

10 – جدة ( نقطتان )

11 – الحزم ( نقطتان )

12 – نجران ( نقطة واحدة )

13 – ضمك ( نقطة واحدة )

14 – هجر ( نقطة واحدة )

15 – الوطني ( بدون أي نقطة )

16 – المجزل ( بدون أي نقطة )

هدافو دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين م اللاعب الفريق العنصر عدد الأهداف 1 بدر الخميس النهضة محلي 3 2 محمد العتيبي الوحدة محلي 2 2 جابر عسيري الوحدة محلي 2 2 محمد رواف العروبة محلي 2 2 عبدالفاضل سوانون ضمك أجنبي 2

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إحصائية الفوز داخل الأرض وخارجها حتى الجولة الثانية م الفريق داخل الأرض خارج الأرض 1 الوحدة 0 1 2 النهضة 0 1 3 الشعلة 0 1 4 العروبة 1 0 5 النجوم 1 0 6 القيصومة 0 1 7 الخليج 1 0 8 الطائي 0 1 9 الكوكب 0 0 10 جدة 0 0 11 الحزم 0 0 12 نجران 0 0 13 ضمك 0 0 14 هجر 0 0 15 الوطني 0 0 16 المجزل 0 0

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اللاعبون المسجلون للأهداف حتى الآن الجولة المحلي الأجانب المواليد الأولى 17 4 2 الثانية 15 6 2

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عدد البطاقات الحمراء لكل فريق مع نهاية الجولة الثانية م الفريق عدد البطاقات 1 الطائي 2 2 الوحدة 2 3 الخليج 1 4 هجر 1

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عدد ركلات الجزاء لكل فريق حتى الجولة الثانية م الفريق العدد مسجلة مهدرة 1 الكوكب 1 1 0 2 جدة 1 1 0

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عدد الأهداف حسب كل جولة الجولة عدد الأهداف الأولى 23 الثانية 23

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عدد البطاقات الحمراء حسب كل جولة الجولة عدد البطاقات الثانية 4 الأولى 2

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عدد أهداف الدوري للشوطين حتى الآن الشوط الأول الشوط الثاني 18 28

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