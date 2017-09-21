صراحة-الرياض:حقق فريق الوحدة أولى انتصاراته هذا الموسم، بعد فوزه على مضيّفه الطائي (2/1) في اللقاء الذي أقيم... تقرير الجولة من دوري فيصل بن فهد للدرجة الاولى