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كأس الاتحاد للناشئين: ست مباريات في الجولة الأولى

21/09/2017 12:53 م | الرياضية | 0 تعليقات

 

صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي لدرجة الناشئين في جولته الأولى تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الاتفاق – الشباب
الملعب: ملعب نادي الإتفاق ( الدمام )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
هجر – الفتح
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
النصر – الروضة
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الهلال – القادسية
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً


بطاقة المباراة
الأهلي – الرائد
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة
الاتحاد – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

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