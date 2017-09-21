صراحة-الرياض:ضمن مباريات كأس الاتحاد السعودي لدرجة الناشئين في جولته الأولى تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الاتفاق – الشباب
الملعب: ملعب نادي الإتفاق ( الدمام )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الفتح
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الروضة
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – القادسية
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الرائد
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 21 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً