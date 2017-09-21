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إدارة تعليم الجوف تدعو المرشحين والمرشحات لعدد من الوظائف للمقابلة الشخصية

21/09/2017 2:00 م | التوظيف | 0 تعليقات

 

صراحة-سكاكا:دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموارد البشرية، المرشحين على وظائف حراس المدارس الليلية “بنين” والمرشحات على عدد من الوظائف بإدارة الأمن والسلامة “بنات” على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 للمقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.
وطالب مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ مسلط بن حمود الرويلي المرشحين والمرشحات الحضور لإجراء المقابلة الشخصية خلال يوم المقابلة المحددة، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وملف يحوي على جميع المرفقات التي تم تدوينها وتسجيلها بموقع الإدارة أثناء فترة التسجيل وذلك للمطابقة.
كما طالب الرويلي المرشحين والمرشحات الالتزام بمواعيد الحضور في الوقت المحدد لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين على وفقاً للمواعيد التالي:

موعد المقابلات (رجال) قطاع سكاكا بمقر الإدارة بسكاكا:

موعد المقابلات (نساء) قطاع دومة الجندل بمقر الإدارات النسائية بسكاكا:

 

المتقدمين على الوظائف رجال “سكاكا”

1 احمد بخيت جرذي الشراري   2 احمد بن نازل بن مرضي العجلاني الحازمي   3 احمد حضيري شليويح الشمروخي   4 احمد حمد فاضي الفهيقي   5 احمد زومان عطا الرويلي   6 احمد سراح شرهان الرويلي   7 احمد سلمان بركه الفهيقي   8 احمد سويد محمد الرويلي   9 احمد صحن سعود العنزي   10 احمد عايض فرزل الفرزل   11 احمد عيد عياش الفهيقي   12 احمد فايد خليف الشمري   13 احمد مونس خلف الرويلي   14 احمد نازل سعد الحازمي   15 احمد ناصر قضيب القضيب   16 احمد وادي خلف العنزي   17 احمدالصمل سويهج الرويلي   18 احمدعلي مقبل الدلبه   19 احمدمصبح الحازمي   20 احمدمهزهزالحازمي   21 اشرف عبدالرحمن مشرف الناصر   22 السريحي غضيان سويلم الحازمي   23 المهدي عقيل خلف الرويلي   24 انور احمد لهلوم الحازمي   25 أحمد بن ناصر بن مقبل الحموان   26 أحمد فهاد سالم العليان   27 أحمد فهد عقيل الشراري   28 أمجد ناحي غضيان الشراري   29 أنور مساعد شكر الرويلي   30 باتل قياض عايد الرويلي   31 بادي عطالله رحيل السعدي   32 باسم كاتب سالم السرحاني   33 بخيت ريشان عبدالدايم الشراري   34 بدر جادل سدران الرويلي   35 بدر جزاع شبك الدغماني الرويلي   36 بدر جزاع عبيد الرويلي   37 بدر شفاقة جوعان الشمروخي الشمري   38 بدر عبيد فلاج الشمري   39 بدر محمد سالم الغلاوين الفهيقي   40 بدر مرزوق سالم العنزي   41 بدر مقبول رشيد الشراري   42 بدري محمد صياح العجلان الحازمي   43 بدريه مرزوق سالم زعار العنزي   44 برجس بن دحل بن شويعر الدرويش الحازمي   45 بسام شايل مقبول الشراري   46 بسام حمود الشمري   47 بشير العميري هديب الحازمي   48 بشير بن صبحان بن عواد الشرهه الحازمي   49 بشير سالم حيزان الجمال الحازمي   50 بشير عطاالله صياح العجلان الحازمي   51 بكر ناصر مدالله النصيري   52 بندر راضي حسين العتيبي   53 بندر محمد شامان الرويلي   54 تركي قياض ذانون العازمي   55 تيسير حطاب سالم البيالي   56 ثامر سليمان خلف السعدي   57 ثامر فرج شريده الجمالي الحازمي   58 ثاني عمش قرعوط الشرهه الحازمي   59 ثاني فرحان هضيبان اليمني العنزي   60 جا بر راجي سليم الشراري   61 جاسر شاكر مغيض الرويلي   62 جزاع جريذي مدلول الشمري   63 جمال مبارك مفلح مطلق الشراري   64 جميل حمدان صقر العجلان الحازمي   65 جميل عوض عقيل الهباد   66 حاكم شطي موقف الرويلي   67 حسن روثان نهار الحازمي   68 حسن فهد حمود العياده   69 حسين حماد قضيب القضيب   70 حسين دخيل عايد الشمري   71 حسين رجيج بشير الرويلي   72 حسين علي سالم العنزي   73 حسين مقبول ثاني الشراري   74 حماد ثاني كايد الشمري   75 حمد بن جليل بن حايش الدرويش الحازمي   76 حمدان بن عساف بن دغش الرمالي الشمري   77 حمدان حبيب مخلف الحازمي   78 حمدان دخيل شويكان الفهيقي   79 حمدان سعد حمدان الحازمي   80 حمدان سعد حمدان المقبل السعدي   81 حمود عبدالرحمن حمدان السرحاني   82 حمود عبدالله محمد هزازي   83 حمود محمد عرمان القعيقعي الرويلي   84 حواس بطين خصر الشمري   85 حيزان فلاج حيزان العنزي   86 خالد حمد حمود الحمد   87 خالد حمدان غربي الفهيقي   88 خالد سعد محمد التيماني   89 خالد صامد متنان الشراري   90 خالد عبدالرزاق مكمن الفهيقي   91 خالد عبيد الشراري   92 خالد عيد الفهيقي   93 خالد محمد عايد الشراري   94 خلف بن شافي شويحان الرويلي   95 خلف سليمان خلف مقبل السعدي   96 خلف فرحان معيوف الرويلي   97 خليف سعد شمقل الحازمي   98 خليل عواد العنزي   99 خليل نازل سعد الحازمي   100 خميس سعيد جليدان الحازمي   101 خميس عاشب زارع العجلان الحازمي   102 دايس عياده خايع الشمري   103 دحام معاون راضي الرويلي   104 راجح مصبح مضحي الدرويش الحازمي   105 راضي فلاح غدير الحازمي   106 رافع زايد غزوان الرويلي   107 راكان خلف عايد العنزي   108 رامي بن كارم بن معازر الفهيقي   109 راني خفيف مفرح الشراري   110 رائد مرجي حامد الرويلي   111 ربيع باني قرعوط الحازمي   112 رزق عياده مضحي الحازمي   113 زاحم نايف مقبل الحازمي   114 زاهي بن الثرثار بن عواد الدرويش الحازمي   115 زايد صبيح عتيق الشراري   116 زياد شطيط حجي العطالله   117 ساري عقلا مطلق القعساء الفهيقي   118 سالم العبدي حسين الشرهه الحازمي   119 سالم زايدعرمان الشراري   120 سالم طويرش نازل الشمري   121 سالم مبارك سلامه البناقي   122 سالم مدالله سالم الشراري   123 سالم نمر وحش الرويلي   124 سامي سايم مسكت الفليحاني الشراري   125 سامي عيد سلمان الحمدان   126 سامي محمد دخيل العنزي   127 سامي مطلق رجاء الشمري   128 سطام دحام ليفان العنزي   129 سعد صبيح مشحن الشراري   130 سعد غربي الهيلم السرحاني   131 سعد فاضل رضيوي الشراري   132 سعود سليمان حمود السرحاني   133 سعود عطالله العنزي   134 سعود عنيزان الشراري   135 سعود فريح هويمل المرتعد العنزي   136 سعود محمد هلال العنزي   137 سعود مفلح خليف الرويلي   138 سعود هليل بن ابليس الحازمي   139 سعيد مصبح شويعر الحازمي   140 سفر سليمان حمود السرحاني   141 سلطان حمدان العنزي   142 سلطان خلف عواد الدوش   143 سلطان رويق فنيطل الرويلي   144 سلطان سلمان دعسان الشراري   145 سلطان عناد مسند الشراري   146 سلطان معارك عرسان الرويلي   147 سلطان مفلح خليف الرويلي   148 سلمان دهور عطالله الجمالي الحازمي   149 سلمان زاهي بشير الشمري   150 سلمان عامق جويعد الشراري   151 سلمان محمد سلمان الشراري   152 سلمان محمد شامان الرويلي   153 سليمان بن ثاني بن نصار السيف الشراري   154 سليمان عبيد فلاج الشمري   155 سويري مفضي مهنا العنزي   156 سويلم بن معاشي بن الصيفي النصيري الرويلي   157 سيف بن حامد بن عيد الجمالي الحازمي   158 سيف راشد خلف السعدي   159 شاكر بن سالم بن مسكت الفليحاني الشراري   160 شاكر فرحان مقبل الفليحاني الشراري   161 شاهر فالح البصيلي الحازمي   162 شفق فواز شفق النصيري   163 شلاش محمد دغيم الرويلي   164 صادق عقيل عميش الشراري   165 صالح الفرحي جعيثن الرويلي   166 صالح فليح خميس العنزي   167 صالح مطير خلف العنزي   168 صبحي جليل حايش الحازمي   169 صفوق عبدالله ثاري العنزي   170 صقر بن مخلف بن عايش الشره الحازمي   171 صقر صبيح حمد الفهيقي   172 صلاح عزير دخيل الله الشراري   173 ضامن بن فرحان بن هضيبان اليمني العنوي   174 ضحوى عداد ختام الرويلي   175 ضيف الله هليل رثعان الشمري   176 طارق صالح فهد الطالب   177 طارق عبدالمصلح صالح الفهد   178 طلال كاتب خلف الرويلي   179 طلال ميس النصيرى الرويلي   180 ظاهر خلف علي الشرهه الحازمي   181 عادل سويلم مسكت الفليحاني الشراري   182 عادل ضحيان محمد الحازمي   183 عارف حامد سلمان الشراري   184 عارف حمود قسام الشلاقي الشمري   185 عارف رجاء جخيدب الشمري   186 عازم طعيسان رمثان الرويلي   187 عامر محمد حامدالشراىي   188 عايد حمدي الحجيفي الرويلي   189 عايد ضحيان جرمان النصيري الرويلي   190 عايد عبدالله نايف العجلان الحازمي   191 عايد عياده الغافل   192 عايد كريم عايد الدرويش الحازمي   193 عايد مطر دمج الشمري   194 عبد العزيز سالم سويلم الشراري   195 عبد الله حاظر خلف الفهيقي   196 عبد الله حميس مفرح الشراري   197 عبد الله صياح عشوي الشراري   198 عبد الله عطاء مخلف الفداغي الشمري   199 عبد الله مقبل عميش الشراري   200 عبد المجيد ملفي عقل الرويلي   201 عبد المحسن عايد الشراري   202 عبدالرحمن خالد الرويلي   203 عبدالرحمن عنيزان عوض الشراري   204 عبدالرحمن ملفي حضيري الرويلي   205 عبدالرزاق بن عياده بن مضحي الدرويش الحازمي   206 عبدالسلام فرحان حمدان العضيد   207 عبدالعزيز سليمان هليل الفهيقي   208 عبدالعزيز سمر لافي الفهيقي   209 عبدالعزيز مخلف عواد الرويلي   210 عبدالعزيز مرجي الرويلي   211 عبدالعزيز نافع شريدة العنزي   212 عبدالعزيز هزاع محمد الشمري   213 عبدالكريم سليمان هليل الفهيقي   214 عبدالكريم شايع سماح الشراري   215 عبدالله بن فالح بن عطا الله النصيري الرويلي   216 عبدالله حمدان حواس الشمري   217 عبدالله خميس خلف الهباد   218 عبدالله راشد حريث الرويلي   219 عبدالله سعود الشمروخي الشمري   220 عبدالله شارد وازي الرويلي   221 عبدالله شويط صايل العنزي   222 عبدالله طراد الكويكبي   223 عبدالله فندي معيصر  الرويلي   224 عبدالله محمد صياح الحازمي   225 عبدالله محمد عقلاء الشراري   226 عبدالله ملفي حضيري الرويلي   227 عبدالله مهجع مبارك الشراري   228 عبدالله هايل برغوث الشراري   229 عبدالله هليل خنفان الكويكبي   230 عبدالمجيد مخلف مضحي العازمي   231 عبدالمحسن بن فليح عجيج الفهيقي   232 عبدالمحسن عوض فريان الكويكبي   233 عبيد عبدالله نايف العجلان الحازمي   234 عبيدالله النشمي جهيم الرويلي   235 عتيق حمدان بهيان الرويلي   236 عشيان مضحي حداب الحازمي   237 عفات نزال زايد الحازمي   238 عقلا غالب عقلا الشمري   239 عقلاء محمد عقلاء التيماني   240 على مزعل جمعان الدغماني الرويلي   241 علي بن حمود بن الحبيب القعسه الفهيقي   242 علي فليح حمود الشرعان الفهيقي   243 علي محمد رداد البيالي   244 علي مطر محمد الحازمي   245 علي نافع جعيب القعيقعي   246 عليان عواد قويعان الحازمي   247 عماد متحان معلق الرويلي   248 عماد ناصر كايد القاضب   249 عمير عامق جويعد   250 عناد ظاهر الادهم الرويلي   251 عنبر طليحان حسبان الشمري   252 عواد جوفان سمحان الحازمي   253 عواد عبد الله سعود الحازمي   254 عواد عياش عواد الشمري   255 عواد غافل حمير الحنيفات الشراري   256 عواد فليجان الرويلي   257 عوده حاشم الشمري   258 عوض عاشق مسهوج الرويلي   259 عويذز بن بادي بن محمد الدرويش الحازمي   260 عياد سويلم مفرح الحازمي   261 عيد حماد ملفي الحازمي   262 عيد حمييد الشراري   263 عيد مياح روثان الحازمي   264 عيسى بن مبارك عليان الفهيقي   265 غازي القوضي سمر الرويلي   266 غازي جريذي مدلول الشمري   267 غازي رجاء حمود السعدي   268 غانم فرج شريدة الجمالي الحازمي   269 فادي الفرو سليمان الرويلي   270 فارس جايز مونس الرويلي   271 فارس هتاش قياض الدغماني الرويلي   272 فالح بن عاشب بن زارع العجلان الحازمي   273 فاهد بادي محمد الحازمي   274 فايز عويد عشيوي الشراري   275 فايز فهد عايد الرويلي   276 فايزه باصر برغي الرويلي   277 فائز جازي مطلان العنزي   278 فرحان بشير غريب الشمري   279 فرحان بن زاكي بن عوض الفهيقي   280 فرحان دبيان سالم السعدي الشمري   281 فرحان ناجي صلفيق الشمري   282 فريح عبيدالله فرحان العنزي   283 فلاح اشيهب ظاهر الحليسي الشراري   284 فلاح فرحان صالح الحازمي   285 فليح بن عاشب بن زارع العجلان الحازمي   286 فهاد زاهي محمد المرعضى الرويلي   287 فهاد ضاحي علي الحازمي   288 فهد بن دخيل الله بن صباح العجلان الحازمي   289 فهد حمد حمود الطالب   290 فهد زبن عواد الفريجي الرويلي   291 فهد عبدالمهدي وقاف القعيقعي   292 فهد عواد دحي الجويد العازمي   293 فهد عيد مفرح جمال الحازمي   294 فهد عيسى صايل الرويلي   295 فهد فلاح عليق الفليحاني الشراري   296 فهد مرزوق زعل الرشيدان   297 فهد مفلح فهد الشمري   298 فهد هديان عقلأ الدرويش الحازمي   299 فواز بن شافي شويحان الرويلي   300 فواز حمدان عقلان الشمري   301 فواز رايف منسي الشراري   302 فواز سليم بتلان الحليسي الشراري   303 فوازعواد مكمن الشراري   304 فوزي جايز غنيم الحازمي   305 فيصل زعل مخلف الحويكم   306 فيصل ضيف الله مرشد الضميري   307 فيصل عايد علي القعساء   308 فيصل علي سالم العطاالله   309 فيصل محمد فريح الفهيقي   310 فيصل وادى خلف اليمني العنزي   311 قابل دخيل اله عوض الشراري   312 قضيب بن عبدالرزاق قضيب نهار العنزي   313 لافي بادي محمد الدرويش الحازمي   314 لافي داغش مفرح العنزي   315 لافي صالح لقطان الرويلي   316 لافي محمد ملفي حسن الدرويش الحازمي   317 لافي هزاع عيسي الحازمي   318 ليلي مقبل ليلي الكبيدان   319 ماجد احمد صالح المخاريم الدوسري   320 ماجد بن عبدالله بن نايف العجلاني الحازمي   321 ماجد خلف ظاهر الحليسي الشراري   322 ماجد خليف سعود الرويلي   323 ماجد دغش مهلهل الدرويش الحازمي   324 ماجد سالم صايل العنزي   325 ماجد عديد ملهي الرويلي   326 ماجد محمد لافي الحازمي   327 مازن محمد راضي الحازمي   328 ماهر لافي مياح الرويلي   329 ماهل عيد مفرح الجمال الحازمي   330 مبروك قبيل راضي الشراري   331 متعب حواس محمد السرحاني   332 متعب دبي عبكي الشلاقي الشمري   333 متعب ضحوي سليمان الشمري   334 متعب عتيق عقلاء الشمري   335 متعب فهد مرزوق الجوفي   336 محمد بن حمود الحبيب الفهيقي   337 محمد بن عبدالاله بن قريان القعساء الفهيقي   338 محمد بنعماش بن علي الدغماني الرويلي   339 محمد جارد مصيول القيقعي الرويلي   340 محمد جامع رفاده الفهيقي   341 محمد حمود محمد السرحاني   342 محمد حويطي منور السرحاني   343 محمد خلف جريبيع الجمالي الحازمي   344 محمد ركيان محمد الرويلي   345 محمد رمضان مطلق الشمري   346 محمد سالم عياط الربشاني   347 محمد سراح شرهان الرويلي   348 محمد طلال عبدالكريم العنزي   349 محمد ظويهر منزل الحازمي   350 محمد عايش معوض الفهيقي   351 محمد عبدالله صالح الضميري   352 محمد عقلا غريب الفهيقي   353 محمد عواد فهد الجوفي   354 محمد عياده مضحي الحازمي   355 محمد قياض سحيمان الدغماني الرويلي   356 محمد مبارك عليان الغلاوين الفهيقي   357 محمد مساعد سالم السرحاني   358 محمد مسير عبدالله العجلان الحازمي   359 محمد مشاتل عشوي الرويلي   360 محمد مطرود شافي الكويكبي   361 محمد معاشي مونس الرويلي   362 محمد معذي جديع الربيعان الفهيقي   363 مد الله عساف راضي الشراري   364 مدالله عقيل حمدان الرويلي   365 مدالله فالح عطالله النصيري   366 مدالله ملهي زايد الفهيقي   367 مراد مشعل عبدالله الرديني   368 مرجي حمود مطير الشمري   369 مرزوق عبدالله مرزوق الوديعة   370 مرزوق على عايد الدرويش الحازمي   371 مرضي محمد  راضي الدوريش الحازمي   372 مساعد زيد سحيمان الرويلي   373 مساعد عبدالكريم جدعان العبدالله   374 مساعد فرحان العنزي   375 مسامح خالد مسامح الحلو   376 مسعد بن لافي عوض القسعه الفهيقي   377 مسعد محمد فالح الشراري   378 مسعر طعيسان عوض الشمري   379 مشاري تركي عريفج الرويلي   380 مشعان بن عشبان بن وصيص الدغماني الرويلي   381 مشعل سعدون حمدان الشمري   382 مشعل عشوي متروك الرويلي   383 مشعل نازل حول الضبعاني الشراري   384 مشهور مبارك خلف السعدي   385 مصبح عياده مصبح الجويد   386 مصلح جويلس شويحط الرويلي   387 مصلح رطيلان حبيقان الرويلي   388 مصلح ملهي جويعد الحليس الشراري   389 مضحي عداد ختام الرويلي   390 مضحي عياده مضحي الحازمي   391 مطر  بن مطير بن سالم بن رمال   392 معينين سند سالم الشمري   393 مفرح فادي دباغ الرويلي   394 مفرح ميس حمدان القيعقي الرويلي   395 مفضي بن مياح بن روثان الدرويش الحازمي   396 مفضي محمد خليف السعدي   397 مفلح موسي سالم العلي   398 ممدوج رجاء بشير الشراري   399 ممدوح سالم رحيل الفهيقي   400 ممدوح شريتح ارويان الرويلي   401 ممدوح متعب نجيب الجبير   402 ممدوح ملفي قياض الشرهه الحازمي   403 منصور حمود خويتم الرويلي   404 منصور سالم ماني الحازمي   405 منصور عشوي سويف الشمري   406 منصور عقيل دغفق الرويلي   407 منصور مقبل عقيل الرويلي   408 منصور مناحي الطرقي الدغماني   409 منهي ضميران عزاب الرويلي   410 منور احمد لهلوم الحازمي   411 منور سعود فهد الجوفي   412 منور مخلاء عقيل الرويلي   413 منيف مالح الفهيقي   414 مهيزع حمدان مهيزع الشمري   415 مؤيد عبدالعزيز عياش الزيد   416 ناجي بن فنيخر بن ين برغش الرويلي   417 نادي غرييب سليمان الرويلي   418 نازل سعيد مشحن الرويلي   419 نازل مطر محمد الحازمي   420 ناصر مدالله سالم الدويرج الشراري   421 ناصر مرزوق دهيمان القعيسى الفهيقي   422 نافع مزكي العماوي الرويلي   423 نافل دحيلان حريث الحازمي   424 ناهي تركي صويلح الرويلي   425 ناهي مزكي العماوي الرويلي   426 نايف حمود حريث الحازمي   427 نايف حمود قسام الشمري   428 نايف رمضان سليمان الرويلي   429 نايف صالح ختام السويدي الشمري   430 نايف عواد مكمن الشراري   431 نايف مرزوق خليف الرويلي   432 نايف مصلح شويش الكويكبي   433 نايف معاضب عامر الرويلي   434 نبيان بن نزال بن مطلق العجلان الحازمي   435 نواف حمييد مسيب الشراري   436 نواف مطر خليف الشمري   437 هانى عطالله صياح العجلان الحازمي   438 هاني حمود عودة الدغماني   439 هاني عنيزان مسلم الرويلي   440 هزاع كريم عايد الحازمي   441 واسم طويرش عيد العجلاني الحازمي   442 ياسر عنفوش صخيل الرويلي   443 ياسر محمد الحفيان الشراري   444 ياسين بن عماش بن جليل الدرويش الحازمي   445 يزيد فهد فليح الرويلي   446 يزيد ماطر عليق الرويلي   447 يوسف بن سويلم بن مشرف العجلان الحازمي

المتقدمات على الوظائف النسائية “سكاكا”

1 ابتسام الثرثار عواد الحازمي   2 ابتسام عبد الحميد خلف البطيني   3 ازدهار بنت مقبل عبدالمصلح الحموان   4 ازدهار مسلم سليمان الجهني   5 ازهار بنت رحيل عجيج الفهيقي   6 اسما مفلح الرويلي   7 اسيه عبدالله مسباح المقاود   8 افراح بنت عبدالله غربي الفهيقي   9 افراح عياش معوض الربيعان الفهيقي   10 افراح لهز حسن الحازمي   11 افراح مناور مكحوت الفهيقي   12 البندري حامد دخيل الله الشراري   13 البندري حمد مرزوق الفهد   14 البنواء مقيم الرويلي   15 اماني مشاتل عشوي الرويلي   16 امل ضيف الله سالم الشراري   17 اميره علي محمد الدهيمان   18 امينه الصمل سويهج الرويلي   19 امينه عليان سويلم الشراري   20 امينه محمد عشوي الرويلي   21 انتصار عوصي حوان مهلهل الحازمي   22 انوار مدالله سالم نايل الشراري   23 ايمان حمود دبيان اليمني العنزي   24 ايمان شايم سراي الشمري   25 ايمان عواد سالم الرويلي   26 ايمان فواز شفق النصيري   27 ايمان معازر مقبل الشراري   28 إيمان عبدالله مسامح الحلو   29 أزهار ممدوح مقبل الحازمي   30 أفراح بادي محمد الحازمي   31 أماني مؤنس معيذف الرويلي   32 أمل إبراهيم عبدالله الفويهي   33 أمل عبدالله مسامح الجوفي   34 أمل نزال حمد الحويكم   35 بتلا محمد قايد الفهيقي   36 بدرية بطين زايد   37 بدرية سويد العنزي   38 بدرية هزاع الاسمر الرويلي   39 بدريه جليل حايش الحازمي   40 بدريه حامد الطالب   41 بدريه حضيري رديني الرويلي   42 بدريه مرضي مطرود الرويلي   43 بدور ثنيان عور الرويلي   44 بدور سليمان صالح السبعان   45 بسماء فرحان منسي الرويلي   46 بشاير بنت حامد بن سليمان برغوث الشراري   47 بشرى لاهي فريح الرويلي   48 بناءعبدالله بلال الشمري   49 تركية عايد الشراري   50 تركيه عياء سمر الرويلي   51 تغريد محارب معزي المنيزل   52 تهاني محمد بحيران الحازمي   53 تهاني مرجي الرويلي   54 تهاني هليل بليص الدرويش   55 ثنيةمصبح الشراري   56 ثنيه عياده غافل الشمري   57 جزيه حمود فالح الشمري   58 جواهر عايد فدغاش الرويلي   59 جواهر محمد جوبان الرويلي   60 جوزاء سليم عويضه الفهيقي   61 جوزاء كريم عايد الحازمي   62 حاشم لطيف مشحن الضبعاني الشراري   63 حروه لافي نزال الحازمي   64 حليمه جوفان فريح الرويلي   65 حمدة ثنيان الفهيقي   66 حمدة دغيم جبهان الرويلي   67 حمده بنت عويد بن جب الحازمي   68 حمده مليح الدغمي الرويلي   69 حميده عياده مضحي الحازمي   70 حميده مقيم مثقال الرويلي   71 حنان سليم بحيران الضميري   72 حنان ناجي خلف  الشراري   73 خالده معزي القويعان   74 ختام أحمد محمد الزهره   75 خلود بنت محمد بن عوض الشراري   76 خلود زاهي عساس الرويلي   77 دارين مشرف محمد العليوي   78 دلال عوض معيطان الرويلي   79 دلال محمد العنزي   80 دلال هزاع معارك الرويلي   81 دليل سميير عجيج الفهيقي   82 رحاب كاسب ضحي الفهيقي   83 رحمه جاسر غضيان الشراري   84 رحمه زبن عواد الرويلي   85 رسميه سمير عجيج الغلاوين الفهيقي   86 رضيه جربوع غثيان الرويلي   87 رفحاء مسعر جبل راضي الشمري   88 رقية عيد نصير الرويلي   89 روان حمود ذيب الدلبه   90 رويده عبدالحميدصبح وهدان   91 ريا علي صليبي الرويلي   92 ريم حسين مزكي الرويلي   93 ريم فرحان عشيان الحازمي   94 ريم محمد غربي الفهيقي   95 ريم مصافق فواز الرويلي   96 ريم معيذف الرويلي   97 ريمة سهل عقيل الشمري   98 ريمه فليح عجيج الفهيقي   99 سارة عبدالسلام محمد الخمسان   100 ساره داخل رمضان الرويلي   101 ساره عقلا خلف الفهيقي   102 سلطانه قياض سحيمان الدغماني   103 سلوى فرج الويفي الرويلي   104 سناء ابراهيم غضيان الشراري   105 سهام فياض عيد الدغماني   106 سهله رخاء سالم الحازمي   107 شذا رثعان حمد المانع   108 شريفه مفرح حمدان الرويلي   109 شمس الاسمر  عداء المرعضي الرويلي   110 شومه عفر نزال الحازمي   111 شيمه برحس غازي الرويلي   112 صالحه حياءعواد الفهيقي   113 صالحه عطاء شفق السبيله   114 صبحه مشددي ربيع الرويلي   115 صيته صباح الحازمي   116 صيداء مقبل حزل الرويلي   117 ضحوه حشاش عمران الحازمي   118 ضحوى عداد ختام الرويلي   119 ضحية بنت معاشي بن الصيفي الرويلي   120 ضحية موقف القريم الرويلي   121 طفله صايل الدهم الرويلي   122 طفله فرحان صالح الحازمي   123 طلال عبدالله دحي العازمي   124 عبير بنت الحلو صلهام الرويلي   125 عبير مرجي مطر الرويلي   126 عبير وقاف قايض الرويلي   127 عذاري مبارك صالح الصالح   128 عزيزه بحيران سالم الضميري   129 عزيزه قريطان الرويلي   130 عطاف دبي معيلي المديغم الكويكبي   131 عليا بنت سليم بن حجي السرحاني   132 علياء صاهود عبدالله الرويلي   133 علياء صفوق سويهج الرويلي   134 علياء ملفي فياض الحازمي   135 عليه جابر معيض الكثيري   136 عنداء صبيح حمود الحازمي   137 عنود صليبي سليمان الشمري   138 عنود عقيل سمر الرويلي   139 عواطف شاعف عشوي الرويلي   140 عيده سهل رميثان الرويلي   141 عيده حمدي الحجيفي الرويلي   142 عيده معدي كنعان الرويلي   143 غازيه معاضب صحن الرويلي   144 غاليه خميس شلهوب الحازمي   145 غدير صالح عايد الحازمي   146 غيضه سكران علي الرويلي   147 غيمان نايف عايد الشمري   148 فاطمة شكر سهيان السهيان   149 فاطمة معيصير جمعان الرويلي   150 فاطمه احمد محفوظ الرشيدي   151 فاطمه باطح ذياب الرويلي   152 فاطمه بنت صلاح بن محمد عبدالله الطرفاوي الصلبي   153 فاطمه بنت محمد بن عواش عوض الشراري   154 فاطمه سالم الرويلي   155 فاطمه طليحان الاءسود الرويلي   156 فاطمه محمد خليفه العطاالله   157 فاطمه محمد هادي السنجاري   158 فاطمه محمدعميرالسلمان   159 فايزة ذياب عواد الهديب   160 فريحة مياح روثان الحازمي   161 فلحاء بنيه مدشر مضحي الحازمي   162 فلحاء عرهان سعود الحمدان   163 فلحه جويعد شاظي الرويلي   164 فلحه عطا الله فريح الشراري   165 فنديه لافي عوض اليمني العنزي   166 فهيده سالم عائض العنزي   167 فهيده سعود دخيل الله   168 فوزه قبيلان منقل الرويلي   169 قبله بنت هديان بن عقلا الدرويش الحازمي   170 كرمة فرحان العنزي   171 لزمه قياض عايد الرويلي   172 لطيفة حمدان سويهج الرويلي   173 لطيفه احمد خلف الشمري   174 لطيفه علي حمد الرويلي   175 لطيفه محمد فتال الرويلي   176 لفوه بادي محمد الحازمي   177 لميس جلوى صياح الرويلي   178 لؤلؤة عتيق فريح الحمزي   179 ماجدة شلاح عدى الرويلي   180 مخيفه بنت منزل بن شويعر الدرويش الحازمي   181 مرادي عزام سبيل الرويلي   182 مرام احمد عبدالله الرديني   183 مرام طلال لافي القبلان   184 مرام ظاهر جريس الدغماني   185 مرام يوسف سالم الشريم   186 مرزوقه فريح علي اليمني العنزي   187 مرفت عوض عقيل الهباد   188 مزنة كامي عرسان الرويلي   189 مزنه كريم عايد الحازمي   190 مزيده دحل دعاس الشراري   191 مستوره موقف دمعان الرويلي   192 مشاعل حبيب السويلم   193 مشاعل لافي سلمان الشراري   194 مشاعل مفلح كليب الهباد   195 مشيرة عبدالله غريب الرويلي   196 مقبوله هديان عقلا الحازمي   197 ملاك احمد رشيد الحسن   198 منال سرور حمود العنزي   199 منال عداد ختام الرويلي   200 مناهي الميع سودان الرويلي   201 منصوره قادم سدران الرويلي   202 منفيه عبدالله مناور الرويلي   203 منوه بنت خشم بن مطر الحازمي   204 منى فرج رويضان الشراري   205 مني جابر ماني الحازمي   206 منيرة مهاوش رويشد الرويلي   207 منيره عامق جويعد الشراري   208 منيره نشمي مطلق الشمري   209 منيفة بنت مضحي بن حصيني النصيري الرويلي   210 منيفة قاران عطالله الرويلي   211 منيفة مغير ثويني الرويلي   212 منيفة ناوي حمد الرويلي   213 منيفه حسن تركي الرويلي   214 منيفه خلف جريبيع الحازمي   215 منيفه هويان ختام الحازمي   216 مها علي عليان الخيبري   217 مها فواز شفق النصيري   218 موضي بالش رجاء الشمري   219 ميساء   عبدالعزيز سعد الجهني   220 ناديا ابراهيم حمد العوض   221 نانسي بنت غصاب عواد الذيب   222 نايفة جايز منصور الشراري   223 نبيله فهد العياده   224 نجاح ثامر فيحان الرويلي   225 نجاح حمود قبلان الشمري   226 نجاح قياض الجميشي الرويلي   227 نجاح نزال مضحي الحازمي   228 ندى محمد صالح الصقعبي   229 نديه معاضب حامد الحازمي   230 نشمية بنت البصيير بن سليمان الرويلي   231 نفود عذال دبشي الشمري   232 نوارة بنت مهاوش بن رويشد الدغماني الرويلي   233 نواره سالم هديان الشراري   234 نوال بنت مفضي هضيبان العنزي   235 نوال سلمان دعسان الشراري   236 نورة محمد معزي النداء الهبلاني   237 نوره سالم مسلم العطالله   238 نوف رمضان مطلق الشمري   239 نوفه صالح دوجان الرويلي   240 نوهه حويل فاضل الرويلي   241 نوير رمضان مطلق الشمري   242 نوير عبيدالله بلال الشمروخي الشمري   243 هديل فايز سمران العنزي   244 هديه راشد حريث الدغماني الرويلي   245 هلاله جوفان مرضي العجلان الحازمي   246 هلاله شلهوب مقبول الحازمي   247 هناء عبدالاله عيد المعتق   248 هنادي دخيل الله فريح العنزي   249 هنادي عيد طويرش العجلانى الحازمي   250 هند صالح ملفي المقاود   251 هند ماطر عليق الرويلي   252 هند هتاش قياض الدغماني الرويلي   253 هند هزاع الديري   254 هنوف لافي صبحان العجلاني الحازمي   255 هيا جدعان حزوم القعقعي الرويلي   256 هياء عوض ضيدان الشمري   257 هيام شعيب نداء الشرعان   258 هيفاء حمدان غازي المعيقل   259 هيله رجاء مطر الرويلي   260 وسميه ديب خليف الفهيقي   261 وضحه محمد عبدالله البرازي السهلي   262 وضحى صلاح شفق السليمان   263 وضحى عواد سمير الشمري   264 وفاء رجاء يوسف العطيه   265 ياسيمين سامي جبر الجبر   266 يسرى عبدالله مزعل الرويلي    المتقدمات على الوظائف النسائية “دومه الجندل”   م الاسم   1 ارضيه حمود لافي الشمري   2 البندري فهد ناصر العرجان   3 العنود متروك زايد صبيح الشراري   4 امل خشمان الشمري   5 بدرية حبيب الشمري   6 بدريه غاصب ماضي الشراري   7 بشاير سويلم خميس الشراري   8 تغريد زايد كنعان العنزي   9 ثنيه معاشي سمر الرويلي   10 جمعية خميس محيميد الشراري   11 جوازي مدالله الخبل الشراري   12 حصه رجاء حزوم النماصي الشمري   13 حمده صبيح سويلم الشراري   14 حمده فرحان مقبل العنزي   15 حمده مفرح سنيان الشراري   16 حمده هرسه سالم الشراري   17 حميده عبدالعزيز محمد المسيب   18 حميده مقبل احمد المعين   19 حنان سليم مبارك الشراري   20 ختام سالم عيد القحيصان   21 خديجه فالح صبيح الشراري   22 خلود فهد سالم الشمري   23 خلود مبارك قياض الخابور   24 راحه صباح وشيح الشراري   25 راحه مجاهد مقبول الشراري   26 ربيعه هديان حامد الشراري   27 زهوه سعيد سالم الشراري   28 سارة عقيلي فرحان الشراري   29 سلمى مقبل سالم الشراري   30 سناء الرشيد حمد الرويلي   31 شيخه طشحير سميير   32 صالحه عايد شامان الشراري   33 صبريه عبداللطيف حسن دياب   34 صلفة عافت عبدالله الشمري   35 عالية عبدالله محمد الشراري   36 عبير سالم محمد الجديع   37 عزيزه دخيل عمر العنزي   38 عفاف عضيبان حمدان الشراري   39 عيده ضافي رحيل الشراري   40 عيده مصنت بطيحان الشراري   41 عيده مطلق مسند الشراري   42 غاليه عبدالمحسن دابس التميمي   43 غاليه غاصب ماضي الشراري   44 فاطمه سلامه حريران الشراري   45 فريحه عجاج دلمه الشراري   46 فضه سالم شرهان الشراري   47 فضه طحطر أوشيح الشراري   48 فلحاء  زويد الشراري   49 فهده خميس دعسان الفليحاني الشراري   50 فهده شرير عايض الشراري   51 فهيد بن عبدالله بن رخيص الفيحمان الشراري   52 فهيده رخيان ناجي الشراري   53 فوزه دهيمان دليمان الشراري   54 كاميليا محمد أحمد الصعيدي   55 كتله دهيمان المفلحي الشراري   56 كسبة صياح ناصر الشراري   57 كسبه زقلوب متروك الشراري   58 لفية محمد الطرفاوي الشراري   59 مجده سعود غازي الحربي   60 مرزوقة طارف حواس الشمري   61 مريم عبدالكريم بركات السعيدان   62 مريم مسكت سالم الشراري   63 منال هديان زايد الشراري   64 منفيه عبدالله مناور الرويلي   65 منيرة زايد غريب الشراري   66 منيرة نافع الطرفاوي الشراري   67 مهاء مفلح عساف الرويلي   68 مهرة سمير سند العنزي   69 ميعاد عواد فهد الجوفي   70 نوارة عساف صباح الاشجعي   71 نواره زقلوب الشراري   72 نوال غاصب ماضي الشراري   73 نوره زقلوب متروك الشراري   74 نوره سليمان مصنت الشراري   75 نوره عبدالله مفرح العنزي   76 نوفه ناجح هارب الشراري   77 نوير زقلوب متروك الشراري   78 هدى سليمان المحمدي   79 هديل سعد فرحان الدرع   80 هزعه مسلم صياح الشراري   81 هويده جمعة الحمود   82 وفاء سويلم دهيم الشراري    المتقدمات على الوظائف النسائية “طبرجل”   م الاسم   1 ابتسام راجي سالم الشراري   2 ابتسام سلامه  حميد الشراري   3 ابتسام سليم مقبول الشراري   4 ابتسام صالح سحيمان الشراري   5 احلام عطا الله حماد الشراري   6 اسيا محمود راضي الشراري   7 اشواق سعود سلمان الشراري   8 افراح محمد ظاهر الشراري   9 افراح محمدعيدالشراري   10 افراح منصور عيد الشراري   11 البندري عيد عايداللغبه الشراري   12 البندري كريم دليمان الدويرج   13 البندري مبارك سالم الشراري   14 الجازي عبدالكريم محمد الشراري   15 العنود خلف مفضي الشراري   16 العنود مقبل مشيش الشراري   17 الهنوف سعود مبارك الشراري   18 اماني سالم مكمن الشراري   19 اماني مبارك عقلا الشراري   20 امل سويلم سلامه الشراري   21 امل عبدالله فرحان الشراري   22 امنه عبدالله سليمان الشراري   23 اميره صامد نصار الشراري   24 اميره ضيف الله ظاهر الشراري   25 امينه دخيل صبيح الشراري   26 إيمان فلاح سليم الشراري   27 أحلام زويد دبجان الشراري   28 أسما نجيان سلمان الشراري   29 بدريه سليمان مصنت الشراري   30 بدور ضافي رمثان الشراري   31 بسمه حامد ثاني الشراري   32 بشاير ملاح سلامه الشراري   33 بشرى مبروك خلف   34 بشرى مسلم سالم الشراري   35 ترفه حامد زايد الشراري   36 تركيه عايد مرشد الشراري   37 تمام خرفش غظيان الشراري   38 تهاني سالم خلف الشراري   39 تهاني سويلم مشحن الشراري   40 تهاني عبدالله جايب   41 تهاني فنخور معيش الشراري   42 جمايل مسلم ساري الشراري   43 جميلة عطا الله لافي الشراري   44 جميلة هليل زايد الشراري   45 جميله سليم الشراري   46 جميله عبدالله محمد الشراري   47 جميله مدالله منصور الشراري   48 جوازي جدير عهد الشراري   49 جوازي ناجح فدمان الشراري   50 جواهر خويران سعيد الشراري   51 حبيبةمطلق اسيود الشراري   52 حبيبه لازم فدمان الشراري   53 حصة محمد عازم الشراري   54 حمده عبدالله سليم الشراري   55 حمده مريحيل حمود الشراري   56 حنان صالح فليح الشراري   57 حوريه حماد الشراري   58 ختمه الطرقي عقيل الشراري   59 خديجه حمود عليان الشراري   60 خلفه قبلان سالم الشراري   61 خلود ناصر عيد الشراري   62 دلال احمد عايد الشراري   63 دلال دخيل مطلق الشراري   64 دلال عبدالله سليمان الشراري   65 دلال كساب معتق الشراري   66 دلال مفلح عليان الشراري   67 رحاب سعود مسلم الشراري   68 رخيه عاتل حمدان الشراري   69 ريم احمد سويلم   70 ريم راجح شنيان الشراري   71 ريم ضيف الله  رفيد الشراري   72 ريم طحيمر سعد الشراري   73 ريم عايد الشراري   74 ريم محمد رخيص الشراري   75 ريم مدالله لويفي الشسراري   76 ريم مرزوق مثوع الشراري   77 ريوف مصبح عايد الشراري   78 ساره مقبول فالح الشراري   79 ساره ناجح سمير الخصي الشراري   80 ساميه راجي سالم الشراري   81 ساميه عايد سحلان الشراري   82 ساميه عقيل سليم الشراري   83 ساميه مصبح سليم الشراري   84 سعاد مقبل سالم الشراري   85 سعدى محمد بشير الاشدف   86 سلطانة بشير الشراري   87 سميره سالم فالح   88 سهام فياض الادلم الشراري   89 سوير سحلان قابل الشراري   90 شريفه مرضي عبدالله الشراري   91 شواقه مفلح لافي الشراري   92 شيخه حامد رخيان الشراري   93 شيخه حامد سالم الشراري   94 شيخه رخيان دويلان الشراري   95 شيخه فليح سلامه الشراري   96 شيمة نزال مفرح الشراري   97 شيهانه ذروان سليم الشراري   98 شيهانه لافي مشيش الشراري   99 صالحه علي عربود الشراري   100 ضيفه سليم الشراري   101 طواله مليحان منيع الشراري   102 عالية كساب معتق الشراري   103 عاليه سلامه حميد الشراري   104 عائشة علي مكمن الشراري   105 عائشه بركة مشيش الشراري   106 عائشه سعيد عقلا الشراري   107 عائشه سلمان قابل الشراري   108 عائشه فليح مطلق الشراري   109 عائشه فنخور معتق الشراري   110 عبير سعيد مبروك الشراري   111 عزيزه بريدان مويسان الشراري   112 عزيزه محمد قبلان الشراري   113 عفاف بشير شحيان الشراري   114 عفاف ضمران فنخور الشراري   115 عفراء فليح عتيق الشراري   116 عقيلة هليل زايد الشراري   117 عقيله فالح عايد نصير الشراري   118 عنيد حمدان سالم الشراري   119 عنيد صالح معتق   120 عهود صباح غانم الشراري   121 عهود عقيل حامد الشراري   122 عواطف صالح مبارك الشراري   123 عواطف قاسم مطلق الشراري   124 عيده الادلم هليل الشراري   125 عيده مرجي حمد الشراري   126 غاليه عويد مرعي الشراري   127 غصنه متنان فنخور الشراري   128 غفله عطيه دعسان الشراري   129 فاديه ضمران لافي الشراري   130 فاطمه جزاع جويعد الشراري   131 فاطمه جوعان مناحي الشراري   132 فاطمه حنيف عقيل الشراري   133 فاطمه عازي سالم الشراري   134 فاطمه فنيصان محيميد الشراري   135 فايزه سنيان سعود الشراري   136 فايزه عجيج مبارك الشراري   137 فايزه مصبح سويلم الشراري   138 فريده لافي خلف الشراري   139 فضه بخيت زعزوع الشراري   140 فضه حماد رحيل الشراري   141 فضه مبارك عزام الشراري   142 فلاحة ذروان سليم الشراري   143 فلحاء زويد بقان الشراري   144 فهيده نزال سليمان الشراري   145 فوزية منزل هدبان الشراري   146 فوزيه دهيمان دليمان الشراري   147 كتله بشير عايد الشراري   148 كسبه عدلان مسلم الشراري   149 كسبه مسلم  سالم الشراري   150 لطيفة مقبول عبدالمرضي ضيف الله الشراري   151 لطيفه عبيد عبدالله الشراري   152 لطيفه عطيه دعسان الشراري   153 مده مسلم سعود الشراري   154 مريم بشير قميش الشرارى   155 مريم بنت عوده بن خلف الشراري   156 مريم دخيل صبيح الشراري   157 مريم سلامه سويلم الشراري   158 مريم سليمان غانم الشراري   159 مريم سويلم عواد الشراري   160 مريم صباح غانم الشراري   161 مريم عطالله زايد الشراري   162 مريم عنيزان سالم الشراري   163 مريم عياده عناد الشراري   164 مريم ناصر مفرح الشراري   165 مزنه راجحي فلاح الشراري   166 مستوره شتيوي ناصر الشراري   167 مشاعل جزاع فياض الشراري   168 مشاعل صبيح سليمان الشراري   169 مشاعل ضمران فنخور الشراري   170 مشاعل مسلم ساري الشراري   171 مضيمه عويد نزال لشراري   172 مقبوله حامد رخيان الشراري   173 مقبوله سليم ناصر الشراري   174 مقيمه مطلق عقلاء الشراري   175 ملحه ملاهد رويضي الشراري   176 منال محمد ثاني الشراري   177 منال معدي سالم الشراري   178 منى طشحير سمير الشرارى   179 منيرة زايدعرمان الشراري   180 منيرة غافل حياه الشراري   181 منيره لويفي غريب الشراي   182 منيره مدالله شرهان الشراري   183 منيفه  محمد خليفه الشراري   184 منيفه صياح سليمان الشراري   185 منيفه عيد مقبول الشراري   186 مها بشير محمد الشراري   187 مها خلف مفضي الشراري   188 مها دعسان سهران الشراري   189 مها سبيتان عليان الشراري   190 مها سويلم منهوب الشراراي   191 مها مصبح مفلح الشراري   192 مهاء مدالله صمصوع الشراري   193 مهلاء مقبل سالم الشراري   194 موضي سلمان عقيل الشراري   195 ناديه بنت فالح بن طشحير الضبعاني الشراري   196 نجاح حامد خميس الشراري   197 نجاح صالح محمد الشراري   198 ندى صالح سحلان الشراري   199 نزيله مفضي مشوح الشراري   200 نوال رحيل محارب الشراري   201 نوال دهيمان ظاهر الشراري   202 نوال زاهي محمد الشراري   203 نوال عبداله سليمان سلامه الشراري   204 نوره سلامه بشير   205 نوره صالح مصبح الشراري   206 نوره عبدالله سالم  الشراري   207 نوره محمد بشير الاشدف   208 نوره هاشل سند الشراري   209 نوف بنيه مسعد الشراري   210 نوفه سويلم معايد الشراري   211 نوير عياده رحيل الشرارى   212 هاله محمد عقلا الشراري   213 هدى حجير ظاهر الشراري   214 هدى نافع بليبص الشراري   215 هلاله فلاح بشير الشراري   216 هند سعود مبارك الشراري   217 هند متنان فنخورالشراري   218 هنوف مدالله سويلم الشراري   219 هنيه حمدان حامد الشراري   220 هياء ابراهيم عيد الشراري   221 هيفاء صياح مقبول الشراري   222 وداد حمدان فنخير الشراري   223 وصايف سند قريطان الشراري   224 وفاء عزيز سعود الشراري   225 ياسه زويد دبجان الشراري    المتقدمات على الوظائف النسائية “صوير”   م الاسم   1 السمراء المشني تبنان الرويلي   2 تغريد عائش خليف الرويلي   3 ثنيه عياده الغافل   4 حمده العقيدي كتام الرويلي   5 حمده حياء معدي الرويلي   6 حمده سعود زاهي نزال المرعضي الرويلي   7 حميدة خلف جليل الفريجي الرويلي   8 حميدة زايم شكري الرويلي   9 حميدة سعيف عبيان الرويلي   10 دحيل حران دحيل الرويلي   11 دلال علي محيدي العمور   12 رخيه دهيم قاران الرويلي   13 سوده بنت قفعان بن خلف الرويلي   14 شمسه خليوي قليل الرويلي   15 شيماء يتيم رضيمان الرويلي   16 صالحه الفرحي الرويلي   17 طلبه عليوي قنتان الرويلي   18 عبير عوض عقيل الرويلي   19 عيده الخشم دوباك الرويلي   20 فاطمة مخيلف عباس الرويلي   21 فهدة هلال نزال الرويلي   22 فوزية راضي خليف الرويلي   23 لينا نغيمش رحيل الرويلي   24 ماجده شلاح عدى الرويلي   25 مريم باطح ذياب الرويلي   26 مزيده هديرس طيحان الرويلي   27 منال فلاح نيصوب الرويلي   28 منفيه عبدالله مناور الرويلي   29 منيره ونيس بحل الرويلي   30 منيفه رويشد عياط الرويلي   31 مهله فالح ضافي الرويلي   32 موزة رحيل دخيل الرويلي   33 نجاح فرحان نزال الرويلي   34 نشميه زيد عشيران الرويلي   35 نفلا هليل اللميخ الرويلي   36 نوره بنت الباس بن روسان الرويلي   37 هله مزكي هطيل الرويلي

 

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