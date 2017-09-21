صراحة-سكاكا:دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموارد البشرية، المرشحين على وظائف حراس المدارس الليلية “بنين” والمرشحات على عدد من الوظائف بإدارة الأمن والسلامة “بنات” على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 للمقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.

وطالب مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ مسلط بن حمود الرويلي المرشحين والمرشحات الحضور لإجراء المقابلة الشخصية خلال يوم المقابلة المحددة، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وملف يحوي على جميع المرفقات التي تم تدوينها وتسجيلها بموقع الإدارة أثناء فترة التسجيل وذلك للمطابقة.

كما طالب الرويلي المرشحين والمرشحات الالتزام بمواعيد الحضور في الوقت المحدد لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين على وفقاً للمواعيد التالي:

موعد المقابلات (رجال) قطاع سكاكا بمقر الإدارة بسكاكا:

موعد المقابلات (نساء) قطاع دومة الجندل بمقر الإدارات النسائية بسكاكا:

المتقدمين على الوظائف رجال “سكاكا”

1 احمد بخيت جرذي الشراري 2 احمد بن نازل بن مرضي العجلاني الحازمي 3 احمد حضيري شليويح الشمروخي 4 احمد حمد فاضي الفهيقي 5 احمد زومان عطا الرويلي 6 احمد سراح شرهان الرويلي 7 احمد سلمان بركه الفهيقي 8 احمد سويد محمد الرويلي 9 احمد صحن سعود العنزي 10 احمد عايض فرزل الفرزل 11 احمد عيد عياش الفهيقي 12 احمد فايد خليف الشمري 13 احمد مونس خلف الرويلي 14 احمد نازل سعد الحازمي 15 احمد ناصر قضيب القضيب 16 احمد وادي خلف العنزي 17 احمدالصمل سويهج الرويلي 18 احمدعلي مقبل الدلبه 19 احمدمصبح الحازمي 20 احمدمهزهزالحازمي 21 اشرف عبدالرحمن مشرف الناصر 22 السريحي غضيان سويلم الحازمي 23 المهدي عقيل خلف الرويلي 24 انور احمد لهلوم الحازمي 25 أحمد بن ناصر بن مقبل الحموان 26 أحمد فهاد سالم العليان 27 أحمد فهد عقيل الشراري 28 أمجد ناحي غضيان الشراري 29 أنور مساعد شكر الرويلي 30 باتل قياض عايد الرويلي 31 بادي عطالله رحيل السعدي 32 باسم كاتب سالم السرحاني 33 بخيت ريشان عبدالدايم الشراري 34 بدر جادل سدران الرويلي 35 بدر جزاع شبك الدغماني الرويلي 36 بدر جزاع عبيد الرويلي 37 بدر شفاقة جوعان الشمروخي الشمري 38 بدر عبيد فلاج الشمري 39 بدر محمد سالم الغلاوين الفهيقي 40 بدر مرزوق سالم العنزي 41 بدر مقبول رشيد الشراري 42 بدري محمد صياح العجلان الحازمي 43 بدريه مرزوق سالم زعار العنزي 44 برجس بن دحل بن شويعر الدرويش الحازمي 45 بسام شايل مقبول الشراري 46 بسام حمود الشمري 47 بشير العميري هديب الحازمي 48 بشير بن صبحان بن عواد الشرهه الحازمي 49 بشير سالم حيزان الجمال الحازمي 50 بشير عطاالله صياح العجلان الحازمي 51 بكر ناصر مدالله النصيري 52 بندر راضي حسين العتيبي 53 بندر محمد شامان الرويلي 54 تركي قياض ذانون العازمي 55 تيسير حطاب سالم البيالي 56 ثامر سليمان خلف السعدي 57 ثامر فرج شريده الجمالي الحازمي 58 ثاني عمش قرعوط الشرهه الحازمي 59 ثاني فرحان هضيبان اليمني العنزي 60 جا بر راجي سليم الشراري 61 جاسر شاكر مغيض الرويلي 62 جزاع جريذي مدلول الشمري 63 جمال مبارك مفلح مطلق الشراري 64 جميل حمدان صقر العجلان الحازمي 65 جميل عوض عقيل الهباد 66 حاكم شطي موقف الرويلي 67 حسن روثان نهار الحازمي 68 حسن فهد حمود العياده 69 حسين حماد قضيب القضيب 70 حسين دخيل عايد الشمري 71 حسين رجيج بشير الرويلي 72 حسين علي سالم العنزي 73 حسين مقبول ثاني الشراري 74 حماد ثاني كايد الشمري 75 حمد بن جليل بن حايش الدرويش الحازمي 76 حمدان بن عساف بن دغش الرمالي الشمري 77 حمدان حبيب مخلف الحازمي 78 حمدان دخيل شويكان الفهيقي 79 حمدان سعد حمدان الحازمي 80 حمدان سعد حمدان المقبل السعدي 81 حمود عبدالرحمن حمدان السرحاني 82 حمود عبدالله محمد هزازي 83 حمود محمد عرمان القعيقعي الرويلي 84 حواس بطين خصر الشمري 85 حيزان فلاج حيزان العنزي 86 خالد حمد حمود الحمد 87 خالد حمدان غربي الفهيقي 88 خالد سعد محمد التيماني 89 خالد صامد متنان الشراري 90 خالد عبدالرزاق مكمن الفهيقي 91 خالد عبيد الشراري 92 خالد عيد الفهيقي 93 خالد محمد عايد الشراري 94 خلف بن شافي شويحان الرويلي 95 خلف سليمان خلف مقبل السعدي 96 خلف فرحان معيوف الرويلي 97 خليف سعد شمقل الحازمي 98 خليل عواد العنزي 99 خليل نازل سعد الحازمي 100 خميس سعيد جليدان الحازمي 101 خميس عاشب زارع العجلان الحازمي 102 دايس عياده خايع الشمري 103 دحام معاون راضي الرويلي 104 راجح مصبح مضحي الدرويش الحازمي 105 راضي فلاح غدير الحازمي 106 رافع زايد غزوان الرويلي 107 راكان خلف عايد العنزي 108 رامي بن كارم بن معازر الفهيقي 109 راني خفيف مفرح الشراري 110 رائد مرجي حامد الرويلي 111 ربيع باني قرعوط الحازمي 112 رزق عياده مضحي الحازمي 113 زاحم نايف مقبل الحازمي 114 زاهي بن الثرثار بن عواد الدرويش الحازمي 115 زايد صبيح عتيق الشراري 116 زياد شطيط حجي العطالله 117 ساري عقلا مطلق القعساء الفهيقي 118 سالم العبدي حسين الشرهه الحازمي 119 سالم زايدعرمان الشراري 120 سالم طويرش نازل الشمري 121 سالم مبارك سلامه البناقي 122 سالم مدالله سالم الشراري 123 سالم نمر وحش الرويلي 124 سامي سايم مسكت الفليحاني الشراري 125 سامي عيد سلمان الحمدان 126 سامي محمد دخيل العنزي 127 سامي مطلق رجاء الشمري 128 سطام دحام ليفان العنزي 129 سعد صبيح مشحن الشراري 130 سعد غربي الهيلم السرحاني 131 سعد فاضل رضيوي الشراري 132 سعود سليمان حمود السرحاني 133 سعود عطالله العنزي 134 سعود عنيزان الشراري 135 سعود فريح هويمل المرتعد العنزي 136 سعود محمد هلال العنزي 137 سعود مفلح خليف الرويلي 138 سعود هليل بن ابليس الحازمي 139 سعيد مصبح شويعر الحازمي 140 سفر سليمان حمود السرحاني 141 سلطان حمدان العنزي 142 سلطان خلف عواد الدوش 143 سلطان رويق فنيطل الرويلي 144 سلطان سلمان دعسان الشراري 145 سلطان عناد مسند الشراري 146 سلطان معارك عرسان الرويلي 147 سلطان مفلح خليف الرويلي 148 سلمان دهور عطالله الجمالي الحازمي 149 سلمان زاهي بشير الشمري 150 سلمان عامق جويعد الشراري 151 سلمان محمد سلمان الشراري 152 سلمان محمد شامان الرويلي 153 سليمان بن ثاني بن نصار السيف الشراري 154 سليمان عبيد فلاج الشمري 155 سويري مفضي مهنا العنزي 156 سويلم بن معاشي بن الصيفي النصيري الرويلي 157 سيف بن حامد بن عيد الجمالي الحازمي 158 سيف راشد خلف السعدي 159 شاكر بن سالم بن مسكت الفليحاني الشراري 160 شاكر فرحان مقبل الفليحاني الشراري 161 شاهر فالح البصيلي الحازمي 162 شفق فواز شفق النصيري 163 شلاش محمد دغيم الرويلي 164 صادق عقيل عميش الشراري 165 صالح الفرحي جعيثن الرويلي 166 صالح فليح خميس العنزي 167 صالح مطير خلف العنزي 168 صبحي جليل حايش الحازمي 169 صفوق عبدالله ثاري العنزي 170 صقر بن مخلف بن عايش الشره الحازمي 171 صقر صبيح حمد الفهيقي 172 صلاح عزير دخيل الله الشراري 173 ضامن بن فرحان بن هضيبان اليمني العنوي 174 ضحوى عداد ختام الرويلي 175 ضيف الله هليل رثعان الشمري 176 طارق صالح فهد الطالب 177 طارق عبدالمصلح صالح الفهد 178 طلال كاتب خلف الرويلي 179 طلال ميس النصيرى الرويلي 180 ظاهر خلف علي الشرهه الحازمي 181 عادل سويلم مسكت الفليحاني الشراري 182 عادل ضحيان محمد الحازمي 183 عارف حامد سلمان الشراري 184 عارف حمود قسام الشلاقي الشمري 185 عارف رجاء جخيدب الشمري 186 عازم طعيسان رمثان الرويلي 187 عامر محمد حامدالشراىي 188 عايد حمدي الحجيفي الرويلي 189 عايد ضحيان جرمان النصيري الرويلي 190 عايد عبدالله نايف العجلان الحازمي 191 عايد عياده الغافل 192 عايد كريم عايد الدرويش الحازمي 193 عايد مطر دمج الشمري 194 عبد العزيز سالم سويلم الشراري 195 عبد الله حاظر خلف الفهيقي 196 عبد الله حميس مفرح الشراري 197 عبد الله صياح عشوي الشراري 198 عبد الله عطاء مخلف الفداغي الشمري 199 عبد الله مقبل عميش الشراري 200 عبد المجيد ملفي عقل الرويلي 201 عبد المحسن عايد الشراري 202 عبدالرحمن خالد الرويلي 203 عبدالرحمن عنيزان عوض الشراري 204 عبدالرحمن ملفي حضيري الرويلي 205 عبدالرزاق بن عياده بن مضحي الدرويش الحازمي 206 عبدالسلام فرحان حمدان العضيد 207 عبدالعزيز سليمان هليل الفهيقي 208 عبدالعزيز سمر لافي الفهيقي 209 عبدالعزيز مخلف عواد الرويلي 210 عبدالعزيز مرجي الرويلي 211 عبدالعزيز نافع شريدة العنزي 212 عبدالعزيز هزاع محمد الشمري 213 عبدالكريم سليمان هليل الفهيقي 214 عبدالكريم شايع سماح الشراري 215 عبدالله بن فالح بن عطا الله النصيري الرويلي 216 عبدالله حمدان حواس الشمري 217 عبدالله خميس خلف الهباد 218 عبدالله راشد حريث الرويلي 219 عبدالله سعود الشمروخي الشمري 220 عبدالله شارد وازي الرويلي 221 عبدالله شويط صايل العنزي 222 عبدالله طراد الكويكبي 223 عبدالله فندي معيصر الرويلي 224 عبدالله محمد صياح الحازمي 225 عبدالله محمد عقلاء الشراري 226 عبدالله ملفي حضيري الرويلي 227 عبدالله مهجع مبارك الشراري 228 عبدالله هايل برغوث الشراري 229 عبدالله هليل خنفان الكويكبي 230 عبدالمجيد مخلف مضحي العازمي 231 عبدالمحسن بن فليح عجيج الفهيقي 232 عبدالمحسن عوض فريان الكويكبي 233 عبيد عبدالله نايف العجلان الحازمي 234 عبيدالله النشمي جهيم الرويلي 235 عتيق حمدان بهيان الرويلي 236 عشيان مضحي حداب الحازمي 237 عفات نزال زايد الحازمي 238 عقلا غالب عقلا الشمري 239 عقلاء محمد عقلاء التيماني 240 على مزعل جمعان الدغماني الرويلي 241 علي بن حمود بن الحبيب القعسه الفهيقي 242 علي فليح حمود الشرعان الفهيقي 243 علي محمد رداد البيالي 244 علي مطر محمد الحازمي 245 علي نافع جعيب القعيقعي 246 عليان عواد قويعان الحازمي 247 عماد متحان معلق الرويلي 248 عماد ناصر كايد القاضب 249 عمير عامق جويعد 250 عناد ظاهر الادهم الرويلي 251 عنبر طليحان حسبان الشمري 252 عواد جوفان سمحان الحازمي 253 عواد عبد الله سعود الحازمي 254 عواد عياش عواد الشمري 255 عواد غافل حمير الحنيفات الشراري 256 عواد فليجان الرويلي 257 عوده حاشم الشمري 258 عوض عاشق مسهوج الرويلي 259 عويذز بن بادي بن محمد الدرويش الحازمي 260 عياد سويلم مفرح الحازمي 261 عيد حماد ملفي الحازمي 262 عيد حمييد الشراري 263 عيد مياح روثان الحازمي 264 عيسى بن مبارك عليان الفهيقي 265 غازي القوضي سمر الرويلي 266 غازي جريذي مدلول الشمري 267 غازي رجاء حمود السعدي 268 غانم فرج شريدة الجمالي الحازمي 269 فادي الفرو سليمان الرويلي 270 فارس جايز مونس الرويلي 271 فارس هتاش قياض الدغماني الرويلي 272 فالح بن عاشب بن زارع العجلان الحازمي 273 فاهد بادي محمد الحازمي 274 فايز عويد عشيوي الشراري 275 فايز فهد عايد الرويلي 276 فايزه باصر برغي الرويلي 277 فائز جازي مطلان العنزي 278 فرحان بشير غريب الشمري 279 فرحان بن زاكي بن عوض الفهيقي 280 فرحان دبيان سالم السعدي الشمري 281 فرحان ناجي صلفيق الشمري 282 فريح عبيدالله فرحان العنزي 283 فلاح اشيهب ظاهر الحليسي الشراري 284 فلاح فرحان صالح الحازمي 285 فليح بن عاشب بن زارع العجلان الحازمي 286 فهاد زاهي محمد المرعضى الرويلي 287 فهاد ضاحي علي الحازمي 288 فهد بن دخيل الله بن صباح العجلان الحازمي 289 فهد حمد حمود الطالب 290 فهد زبن عواد الفريجي الرويلي 291 فهد عبدالمهدي وقاف القعيقعي 292 فهد عواد دحي الجويد العازمي 293 فهد عيد مفرح جمال الحازمي 294 فهد عيسى صايل الرويلي 295 فهد فلاح عليق الفليحاني الشراري 296 فهد مرزوق زعل الرشيدان 297 فهد مفلح فهد الشمري 298 فهد هديان عقلأ الدرويش الحازمي 299 فواز بن شافي شويحان الرويلي 300 فواز حمدان عقلان الشمري 301 فواز رايف منسي الشراري 302 فواز سليم بتلان الحليسي الشراري 303 فوازعواد مكمن الشراري 304 فوزي جايز غنيم الحازمي 305 فيصل زعل مخلف الحويكم 306 فيصل ضيف الله مرشد الضميري 307 فيصل عايد علي القعساء 308 فيصل علي سالم العطاالله 309 فيصل محمد فريح الفهيقي 310 فيصل وادى خلف اليمني العنزي 311 قابل دخيل اله عوض الشراري 312 قضيب بن عبدالرزاق قضيب نهار العنزي 313 لافي بادي محمد الدرويش الحازمي 314 لافي داغش مفرح العنزي 315 لافي صالح لقطان الرويلي 316 لافي محمد ملفي حسن الدرويش الحازمي 317 لافي هزاع عيسي الحازمي 318 ليلي مقبل ليلي الكبيدان 319 ماجد احمد صالح المخاريم الدوسري 320 ماجد بن عبدالله بن نايف العجلاني الحازمي 321 ماجد خلف ظاهر الحليسي الشراري 322 ماجد خليف سعود الرويلي 323 ماجد دغش مهلهل الدرويش الحازمي 324 ماجد سالم صايل العنزي 325 ماجد عديد ملهي الرويلي 326 ماجد محمد لافي الحازمي 327 مازن محمد راضي الحازمي 328 ماهر لافي مياح الرويلي 329 ماهل عيد مفرح الجمال الحازمي 330 مبروك قبيل راضي الشراري 331 متعب حواس محمد السرحاني 332 متعب دبي عبكي الشلاقي الشمري 333 متعب ضحوي سليمان الشمري 334 متعب عتيق عقلاء الشمري 335 متعب فهد مرزوق الجوفي 336 محمد بن حمود الحبيب الفهيقي 337 محمد بن عبدالاله بن قريان القعساء الفهيقي 338 محمد بنعماش بن علي الدغماني الرويلي 339 محمد جارد مصيول القيقعي الرويلي 340 محمد جامع رفاده الفهيقي 341 محمد حمود محمد السرحاني 342 محمد حويطي منور السرحاني 343 محمد خلف جريبيع الجمالي الحازمي 344 محمد ركيان محمد الرويلي 345 محمد رمضان مطلق الشمري 346 محمد سالم عياط الربشاني 347 محمد سراح شرهان الرويلي 348 محمد طلال عبدالكريم العنزي 349 محمد ظويهر منزل الحازمي 350 محمد عايش معوض الفهيقي 351 محمد عبدالله صالح الضميري 352 محمد عقلا غريب الفهيقي 353 محمد عواد فهد الجوفي 354 محمد عياده مضحي الحازمي 355 محمد قياض سحيمان الدغماني الرويلي 356 محمد مبارك عليان الغلاوين الفهيقي 357 محمد مساعد سالم السرحاني 358 محمد مسير عبدالله العجلان الحازمي 359 محمد مشاتل عشوي الرويلي 360 محمد مطرود شافي الكويكبي 361 محمد معاشي مونس الرويلي 362 محمد معذي جديع الربيعان الفهيقي 363 مد الله عساف راضي الشراري 364 مدالله عقيل حمدان الرويلي 365 مدالله فالح عطالله النصيري 366 مدالله ملهي زايد الفهيقي 367 مراد مشعل عبدالله الرديني 368 مرجي حمود مطير الشمري 369 مرزوق عبدالله مرزوق الوديعة 370 مرزوق على عايد الدرويش الحازمي 371 مرضي محمد راضي الدوريش الحازمي 372 مساعد زيد سحيمان الرويلي 373 مساعد عبدالكريم جدعان العبدالله 374 مساعد فرحان العنزي 375 مسامح خالد مسامح الحلو 376 مسعد بن لافي عوض القسعه الفهيقي 377 مسعد محمد فالح الشراري 378 مسعر طعيسان عوض الشمري 379 مشاري تركي عريفج الرويلي 380 مشعان بن عشبان بن وصيص الدغماني الرويلي 381 مشعل سعدون حمدان الشمري 382 مشعل عشوي متروك الرويلي 383 مشعل نازل حول الضبعاني الشراري 384 مشهور مبارك خلف السعدي 385 مصبح عياده مصبح الجويد 386 مصلح جويلس شويحط الرويلي 387 مصلح رطيلان حبيقان الرويلي 388 مصلح ملهي جويعد الحليس الشراري 389 مضحي عداد ختام الرويلي 390 مضحي عياده مضحي الحازمي 391 مطر بن مطير بن سالم بن رمال 392 معينين سند سالم الشمري 393 مفرح فادي دباغ الرويلي 394 مفرح ميس حمدان القيعقي الرويلي 395 مفضي بن مياح بن روثان الدرويش الحازمي 396 مفضي محمد خليف السعدي 397 مفلح موسي سالم العلي 398 ممدوج رجاء بشير الشراري 399 ممدوح سالم رحيل الفهيقي 400 ممدوح شريتح ارويان الرويلي 401 ممدوح متعب نجيب الجبير 402 ممدوح ملفي قياض الشرهه الحازمي 403 منصور حمود خويتم الرويلي 404 منصور سالم ماني الحازمي 405 منصور عشوي سويف الشمري 406 منصور عقيل دغفق الرويلي 407 منصور مقبل عقيل الرويلي 408 منصور مناحي الطرقي الدغماني 409 منهي ضميران عزاب الرويلي 410 منور احمد لهلوم الحازمي 411 منور سعود فهد الجوفي 412 منور مخلاء عقيل الرويلي 413 منيف مالح الفهيقي 414 مهيزع حمدان مهيزع الشمري 415 مؤيد عبدالعزيز عياش الزيد 416 ناجي بن فنيخر بن ين برغش الرويلي 417 نادي غرييب سليمان الرويلي 418 نازل سعيد مشحن الرويلي 419 نازل مطر محمد الحازمي 420 ناصر مدالله سالم الدويرج الشراري 421 ناصر مرزوق دهيمان القعيسى الفهيقي 422 نافع مزكي العماوي الرويلي 423 نافل دحيلان حريث الحازمي 424 ناهي تركي صويلح الرويلي 425 ناهي مزكي العماوي الرويلي 426 نايف حمود حريث الحازمي 427 نايف حمود قسام الشمري 428 نايف رمضان سليمان الرويلي 429 نايف صالح ختام السويدي الشمري 430 نايف عواد مكمن الشراري 431 نايف مرزوق خليف الرويلي 432 نايف مصلح شويش الكويكبي 433 نايف معاضب عامر الرويلي 434 نبيان بن نزال بن مطلق العجلان الحازمي 435 نواف حمييد مسيب الشراري 436 نواف مطر خليف الشمري 437 هانى عطالله صياح العجلان الحازمي 438 هاني حمود عودة الدغماني 439 هاني عنيزان مسلم الرويلي 440 هزاع كريم عايد الحازمي 441 واسم طويرش عيد العجلاني الحازمي 442 ياسر عنفوش صخيل الرويلي 443 ياسر محمد الحفيان الشراري 444 ياسين بن عماش بن جليل الدرويش الحازمي 445 يزيد فهد فليح الرويلي 446 يزيد ماطر عليق الرويلي 447 يوسف بن سويلم بن مشرف العجلان الحازمي

المتقدمات على الوظائف النسائية “سكاكا”

1 ابتسام الثرثار عواد الحازمي 2 ابتسام عبد الحميد خلف البطيني 3 ازدهار بنت مقبل عبدالمصلح الحموان 4 ازدهار مسلم سليمان الجهني 5 ازهار بنت رحيل عجيج الفهيقي 6 اسما مفلح الرويلي 7 اسيه عبدالله مسباح المقاود 8 افراح بنت عبدالله غربي الفهيقي 9 افراح عياش معوض الربيعان الفهيقي 10 افراح لهز حسن الحازمي 11 افراح مناور مكحوت الفهيقي 12 البندري حامد دخيل الله الشراري 13 البندري حمد مرزوق الفهد 14 البنواء مقيم الرويلي 15 اماني مشاتل عشوي الرويلي 16 امل ضيف الله سالم الشراري 17 اميره علي محمد الدهيمان 18 امينه الصمل سويهج الرويلي 19 امينه عليان سويلم الشراري 20 امينه محمد عشوي الرويلي 21 انتصار عوصي حوان مهلهل الحازمي 22 انوار مدالله سالم نايل الشراري 23 ايمان حمود دبيان اليمني العنزي 24 ايمان شايم سراي الشمري 25 ايمان عواد سالم الرويلي 26 ايمان فواز شفق النصيري 27 ايمان معازر مقبل الشراري 28 إيمان عبدالله مسامح الحلو 29 أزهار ممدوح مقبل الحازمي 30 أفراح بادي محمد الحازمي 31 أماني مؤنس معيذف الرويلي 32 أمل إبراهيم عبدالله الفويهي 33 أمل عبدالله مسامح الجوفي 34 أمل نزال حمد الحويكم 35 بتلا محمد قايد الفهيقي 36 بدرية بطين زايد 37 بدرية سويد العنزي 38 بدرية هزاع الاسمر الرويلي 39 بدريه جليل حايش الحازمي 40 بدريه حامد الطالب 41 بدريه حضيري رديني الرويلي 42 بدريه مرضي مطرود الرويلي 43 بدور ثنيان عور الرويلي 44 بدور سليمان صالح السبعان 45 بسماء فرحان منسي الرويلي 46 بشاير بنت حامد بن سليمان برغوث الشراري 47 بشرى لاهي فريح الرويلي 48 بناءعبدالله بلال الشمري 49 تركية عايد الشراري 50 تركيه عياء سمر الرويلي 51 تغريد محارب معزي المنيزل 52 تهاني محمد بحيران الحازمي 53 تهاني مرجي الرويلي 54 تهاني هليل بليص الدرويش 55 ثنيةمصبح الشراري 56 ثنيه عياده غافل الشمري 57 جزيه حمود فالح الشمري 58 جواهر عايد فدغاش الرويلي 59 جواهر محمد جوبان الرويلي 60 جوزاء سليم عويضه الفهيقي 61 جوزاء كريم عايد الحازمي 62 حاشم لطيف مشحن الضبعاني الشراري 63 حروه لافي نزال الحازمي 64 حليمه جوفان فريح الرويلي 65 حمدة ثنيان الفهيقي 66 حمدة دغيم جبهان الرويلي 67 حمده بنت عويد بن جب الحازمي 68 حمده مليح الدغمي الرويلي 69 حميده عياده مضحي الحازمي 70 حميده مقيم مثقال الرويلي 71 حنان سليم بحيران الضميري 72 حنان ناجي خلف الشراري 73 خالده معزي القويعان 74 ختام أحمد محمد الزهره 75 خلود بنت محمد بن عوض الشراري 76 خلود زاهي عساس الرويلي 77 دارين مشرف محمد العليوي 78 دلال عوض معيطان الرويلي 79 دلال محمد العنزي 80 دلال هزاع معارك الرويلي 81 دليل سميير عجيج الفهيقي 82 رحاب كاسب ضحي الفهيقي 83 رحمه جاسر غضيان الشراري 84 رحمه زبن عواد الرويلي 85 رسميه سمير عجيج الغلاوين الفهيقي 86 رضيه جربوع غثيان الرويلي 87 رفحاء مسعر جبل راضي الشمري 88 رقية عيد نصير الرويلي 89 روان حمود ذيب الدلبه 90 رويده عبدالحميدصبح وهدان 91 ريا علي صليبي الرويلي 92 ريم حسين مزكي الرويلي 93 ريم فرحان عشيان الحازمي 94 ريم محمد غربي الفهيقي 95 ريم مصافق فواز الرويلي 96 ريم معيذف الرويلي 97 ريمة سهل عقيل الشمري 98 ريمه فليح عجيج الفهيقي 99 سارة عبدالسلام محمد الخمسان 100 ساره داخل رمضان الرويلي 101 ساره عقلا خلف الفهيقي 102 سلطانه قياض سحيمان الدغماني 103 سلوى فرج الويفي الرويلي 104 سناء ابراهيم غضيان الشراري 105 سهام فياض عيد الدغماني 106 سهله رخاء سالم الحازمي 107 شذا رثعان حمد المانع 108 شريفه مفرح حمدان الرويلي 109 شمس الاسمر عداء المرعضي الرويلي 110 شومه عفر نزال الحازمي 111 شيمه برحس غازي الرويلي 112 صالحه حياءعواد الفهيقي 113 صالحه عطاء شفق السبيله 114 صبحه مشددي ربيع الرويلي 115 صيته صباح الحازمي 116 صيداء مقبل حزل الرويلي 117 ضحوه حشاش عمران الحازمي 118 ضحوى عداد ختام الرويلي 119 ضحية بنت معاشي بن الصيفي الرويلي 120 ضحية موقف القريم الرويلي 121 طفله صايل الدهم الرويلي 122 طفله فرحان صالح الحازمي 123 طلال عبدالله دحي العازمي 124 عبير بنت الحلو صلهام الرويلي 125 عبير مرجي مطر الرويلي 126 عبير وقاف قايض الرويلي 127 عذاري مبارك صالح الصالح 128 عزيزه بحيران سالم الضميري 129 عزيزه قريطان الرويلي 130 عطاف دبي معيلي المديغم الكويكبي 131 عليا بنت سليم بن حجي السرحاني 132 علياء صاهود عبدالله الرويلي 133 علياء صفوق سويهج الرويلي 134 علياء ملفي فياض الحازمي 135 عليه جابر معيض الكثيري 136 عنداء صبيح حمود الحازمي 137 عنود صليبي سليمان الشمري 138 عنود عقيل سمر الرويلي 139 عواطف شاعف عشوي الرويلي 140 عيده سهل رميثان الرويلي 141 عيده حمدي الحجيفي الرويلي 142 عيده معدي كنعان الرويلي 143 غازيه معاضب صحن الرويلي 144 غاليه خميس شلهوب الحازمي 145 غدير صالح عايد الحازمي 146 غيضه سكران علي الرويلي 147 غيمان نايف عايد الشمري 148 فاطمة شكر سهيان السهيان 149 فاطمة معيصير جمعان الرويلي 150 فاطمه احمد محفوظ الرشيدي 151 فاطمه باطح ذياب الرويلي 152 فاطمه بنت صلاح بن محمد عبدالله الطرفاوي الصلبي 153 فاطمه بنت محمد بن عواش عوض الشراري 154 فاطمه سالم الرويلي 155 فاطمه طليحان الاءسود الرويلي 156 فاطمه محمد خليفه العطاالله 157 فاطمه محمد هادي السنجاري 158 فاطمه محمدعميرالسلمان 159 فايزة ذياب عواد الهديب 160 فريحة مياح روثان الحازمي 161 فلحاء بنيه مدشر مضحي الحازمي 162 فلحاء عرهان سعود الحمدان 163 فلحه جويعد شاظي الرويلي 164 فلحه عطا الله فريح الشراري 165 فنديه لافي عوض اليمني العنزي 166 فهيده سالم عائض العنزي 167 فهيده سعود دخيل الله 168 فوزه قبيلان منقل الرويلي 169 قبله بنت هديان بن عقلا الدرويش الحازمي 170 كرمة فرحان العنزي 171 لزمه قياض عايد الرويلي 172 لطيفة حمدان سويهج الرويلي 173 لطيفه احمد خلف الشمري 174 لطيفه علي حمد الرويلي 175 لطيفه محمد فتال الرويلي 176 لفوه بادي محمد الحازمي 177 لميس جلوى صياح الرويلي 178 لؤلؤة عتيق فريح الحمزي 179 ماجدة شلاح عدى الرويلي 180 مخيفه بنت منزل بن شويعر الدرويش الحازمي 181 مرادي عزام سبيل الرويلي 182 مرام احمد عبدالله الرديني 183 مرام طلال لافي القبلان 184 مرام ظاهر جريس الدغماني 185 مرام يوسف سالم الشريم 186 مرزوقه فريح علي اليمني العنزي 187 مرفت عوض عقيل الهباد 188 مزنة كامي عرسان الرويلي 189 مزنه كريم عايد الحازمي 190 مزيده دحل دعاس الشراري 191 مستوره موقف دمعان الرويلي 192 مشاعل حبيب السويلم 193 مشاعل لافي سلمان الشراري 194 مشاعل مفلح كليب الهباد 195 مشيرة عبدالله غريب الرويلي 196 مقبوله هديان عقلا الحازمي 197 ملاك احمد رشيد الحسن 198 منال سرور حمود العنزي 199 منال عداد ختام الرويلي 200 مناهي الميع سودان الرويلي 201 منصوره قادم سدران الرويلي 202 منفيه عبدالله مناور الرويلي 203 منوه بنت خشم بن مطر الحازمي 204 منى فرج رويضان الشراري 205 مني جابر ماني الحازمي 206 منيرة مهاوش رويشد الرويلي 207 منيره عامق جويعد الشراري 208 منيره نشمي مطلق الشمري 209 منيفة بنت مضحي بن حصيني النصيري الرويلي 210 منيفة قاران عطالله الرويلي 211 منيفة مغير ثويني الرويلي 212 منيفة ناوي حمد الرويلي 213 منيفه حسن تركي الرويلي 214 منيفه خلف جريبيع الحازمي 215 منيفه هويان ختام الحازمي 216 مها علي عليان الخيبري 217 مها فواز شفق النصيري 218 موضي بالش رجاء الشمري 219 ميساء عبدالعزيز سعد الجهني 220 ناديا ابراهيم حمد العوض 221 نانسي بنت غصاب عواد الذيب 222 نايفة جايز منصور الشراري 223 نبيله فهد العياده 224 نجاح ثامر فيحان الرويلي 225 نجاح حمود قبلان الشمري 226 نجاح قياض الجميشي الرويلي 227 نجاح نزال مضحي الحازمي 228 ندى محمد صالح الصقعبي 229 نديه معاضب حامد الحازمي 230 نشمية بنت البصيير بن سليمان الرويلي 231 نفود عذال دبشي الشمري 232 نوارة بنت مهاوش بن رويشد الدغماني الرويلي 233 نواره سالم هديان الشراري 234 نوال بنت مفضي هضيبان العنزي 235 نوال سلمان دعسان الشراري 236 نورة محمد معزي النداء الهبلاني 237 نوره سالم مسلم العطالله 238 نوف رمضان مطلق الشمري 239 نوفه صالح دوجان الرويلي 240 نوهه حويل فاضل الرويلي 241 نوير رمضان مطلق الشمري 242 نوير عبيدالله بلال الشمروخي الشمري 243 هديل فايز سمران العنزي 244 هديه راشد حريث الدغماني الرويلي 245 هلاله جوفان مرضي العجلان الحازمي 246 هلاله شلهوب مقبول الحازمي 247 هناء عبدالاله عيد المعتق 248 هنادي دخيل الله فريح العنزي 249 هنادي عيد طويرش العجلانى الحازمي 250 هند صالح ملفي المقاود 251 هند ماطر عليق الرويلي 252 هند هتاش قياض الدغماني الرويلي 253 هند هزاع الديري 254 هنوف لافي صبحان العجلاني الحازمي 255 هيا جدعان حزوم القعقعي الرويلي 256 هياء عوض ضيدان الشمري 257 هيام شعيب نداء الشرعان 258 هيفاء حمدان غازي المعيقل 259 هيله رجاء مطر الرويلي 260 وسميه ديب خليف الفهيقي 261 وضحه محمد عبدالله البرازي السهلي 262 وضحى صلاح شفق السليمان 263 وضحى عواد سمير الشمري 264 وفاء رجاء يوسف العطيه 265 ياسيمين سامي جبر الجبر 266 يسرى عبدالله مزعل الرويلي المتقدمات على الوظائف النسائية “دومه الجندل” م الاسم 1 ارضيه حمود لافي الشمري 2 البندري فهد ناصر العرجان 3 العنود متروك زايد صبيح الشراري 4 امل خشمان الشمري 5 بدرية حبيب الشمري 6 بدريه غاصب ماضي الشراري 7 بشاير سويلم خميس الشراري 8 تغريد زايد كنعان العنزي 9 ثنيه معاشي سمر الرويلي 10 جمعية خميس محيميد الشراري 11 جوازي مدالله الخبل الشراري 12 حصه رجاء حزوم النماصي الشمري 13 حمده صبيح سويلم الشراري 14 حمده فرحان مقبل العنزي 15 حمده مفرح سنيان الشراري 16 حمده هرسه سالم الشراري 17 حميده عبدالعزيز محمد المسيب 18 حميده مقبل احمد المعين 19 حنان سليم مبارك الشراري 20 ختام سالم عيد القحيصان 21 خديجه فالح صبيح الشراري 22 خلود فهد سالم الشمري 23 خلود مبارك قياض الخابور 24 راحه صباح وشيح الشراري 25 راحه مجاهد مقبول الشراري 26 ربيعه هديان حامد الشراري 27 زهوه سعيد سالم الشراري 28 سارة عقيلي فرحان الشراري 29 سلمى مقبل سالم الشراري 30 سناء الرشيد حمد الرويلي 31 شيخه طشحير سميير 32 صالحه عايد شامان الشراري 33 صبريه عبداللطيف حسن دياب 34 صلفة عافت عبدالله الشمري 35 عالية عبدالله محمد الشراري 36 عبير سالم محمد الجديع 37 عزيزه دخيل عمر العنزي 38 عفاف عضيبان حمدان الشراري 39 عيده ضافي رحيل الشراري 40 عيده مصنت بطيحان الشراري 41 عيده مطلق مسند الشراري 42 غاليه عبدالمحسن دابس التميمي 43 غاليه غاصب ماضي الشراري 44 فاطمه سلامه حريران الشراري 45 فريحه عجاج دلمه الشراري 46 فضه سالم شرهان الشراري 47 فضه طحطر أوشيح الشراري 48 فلحاء زويد الشراري 49 فهده خميس دعسان الفليحاني الشراري 50 فهده شرير عايض الشراري 51 فهيد بن عبدالله بن رخيص الفيحمان الشراري 52 فهيده رخيان ناجي الشراري 53 فوزه دهيمان دليمان الشراري 54 كاميليا محمد أحمد الصعيدي 55 كتله دهيمان المفلحي الشراري 56 كسبة صياح ناصر الشراري 57 كسبه زقلوب متروك الشراري 58 لفية محمد الطرفاوي الشراري 59 مجده سعود غازي الحربي 60 مرزوقة طارف حواس الشمري 61 مريم عبدالكريم بركات السعيدان 62 مريم مسكت سالم الشراري 63 منال هديان زايد الشراري 64 منفيه عبدالله مناور الرويلي 65 منيرة زايد غريب الشراري 66 منيرة نافع الطرفاوي الشراري 67 مهاء مفلح عساف الرويلي 68 مهرة سمير سند العنزي 69 ميعاد عواد فهد الجوفي 70 نوارة عساف صباح الاشجعي 71 نواره زقلوب الشراري 72 نوال غاصب ماضي الشراري 73 نوره زقلوب متروك الشراري 74 نوره سليمان مصنت الشراري 75 نوره عبدالله مفرح العنزي 76 نوفه ناجح هارب الشراري 77 نوير زقلوب متروك الشراري 78 هدى سليمان المحمدي 79 هديل سعد فرحان الدرع 80 هزعه مسلم صياح الشراري 81 هويده جمعة الحمود 82 وفاء سويلم دهيم الشراري المتقدمات على الوظائف النسائية “طبرجل” م الاسم 1 ابتسام راجي سالم الشراري 2 ابتسام سلامه حميد الشراري 3 ابتسام سليم مقبول الشراري 4 ابتسام صالح سحيمان الشراري 5 احلام عطا الله حماد الشراري 6 اسيا محمود راضي الشراري 7 اشواق سعود سلمان الشراري 8 افراح محمد ظاهر الشراري 9 افراح محمدعيدالشراري 10 افراح منصور عيد الشراري 11 البندري عيد عايداللغبه الشراري 12 البندري كريم دليمان الدويرج 13 البندري مبارك سالم الشراري 14 الجازي عبدالكريم محمد الشراري 15 العنود خلف مفضي الشراري 16 العنود مقبل مشيش الشراري 17 الهنوف سعود مبارك الشراري 18 اماني سالم مكمن الشراري 19 اماني مبارك عقلا الشراري 20 امل سويلم سلامه الشراري 21 امل عبدالله فرحان الشراري 22 امنه عبدالله سليمان الشراري 23 اميره صامد نصار الشراري 24 اميره ضيف الله ظاهر الشراري 25 امينه دخيل صبيح الشراري 26 إيمان فلاح سليم الشراري 27 أحلام زويد دبجان الشراري 28 أسما نجيان سلمان الشراري 29 بدريه سليمان مصنت الشراري 30 بدور ضافي رمثان الشراري 31 بسمه حامد ثاني الشراري 32 بشاير ملاح سلامه الشراري 33 بشرى مبروك خلف 34 بشرى مسلم سالم الشراري 35 ترفه حامد زايد الشراري 36 تركيه عايد مرشد الشراري 37 تمام خرفش غظيان الشراري 38 تهاني سالم خلف الشراري 39 تهاني سويلم مشحن الشراري 40 تهاني عبدالله جايب 41 تهاني فنخور معيش الشراري 42 جمايل مسلم ساري الشراري 43 جميلة عطا الله لافي الشراري 44 جميلة هليل زايد الشراري 45 جميله سليم الشراري 46 جميله عبدالله محمد الشراري 47 جميله مدالله منصور الشراري 48 جوازي جدير عهد الشراري 49 جوازي ناجح فدمان الشراري 50 جواهر خويران سعيد الشراري 51 حبيبةمطلق اسيود الشراري 52 حبيبه لازم فدمان الشراري 53 حصة محمد عازم الشراري 54 حمده عبدالله سليم الشراري 55 حمده مريحيل حمود الشراري 56 حنان صالح فليح الشراري 57 حوريه حماد الشراري 58 ختمه الطرقي عقيل الشراري 59 خديجه حمود عليان الشراري 60 خلفه قبلان سالم الشراري 61 خلود ناصر عيد الشراري 62 دلال احمد عايد الشراري 63 دلال دخيل مطلق الشراري 64 دلال عبدالله سليمان الشراري 65 دلال كساب معتق الشراري 66 دلال مفلح عليان الشراري 67 رحاب سعود مسلم الشراري 68 رخيه عاتل حمدان الشراري 69 ريم احمد سويلم 70 ريم راجح شنيان الشراري 71 ريم ضيف الله رفيد الشراري 72 ريم طحيمر سعد الشراري 73 ريم عايد الشراري 74 ريم محمد رخيص الشراري 75 ريم مدالله لويفي الشسراري 76 ريم مرزوق مثوع الشراري 77 ريوف مصبح عايد الشراري 78 ساره مقبول فالح الشراري 79 ساره ناجح سمير الخصي الشراري 80 ساميه راجي سالم الشراري 81 ساميه عايد سحلان الشراري 82 ساميه عقيل سليم الشراري 83 ساميه مصبح سليم الشراري 84 سعاد مقبل سالم الشراري 85 سعدى محمد بشير الاشدف 86 سلطانة بشير الشراري 87 سميره سالم فالح 88 سهام فياض الادلم الشراري 89 سوير سحلان قابل الشراري 90 شريفه مرضي عبدالله الشراري 91 شواقه مفلح لافي الشراري 92 شيخه حامد رخيان الشراري 93 شيخه حامد سالم الشراري 94 شيخه رخيان دويلان الشراري 95 شيخه فليح سلامه الشراري 96 شيمة نزال مفرح الشراري 97 شيهانه ذروان سليم الشراري 98 شيهانه لافي مشيش الشراري 99 صالحه علي عربود الشراري 100 ضيفه سليم الشراري 101 طواله مليحان منيع الشراري 102 عالية كساب معتق الشراري 103 عاليه سلامه حميد الشراري 104 عائشة علي مكمن الشراري 105 عائشه بركة مشيش الشراري 106 عائشه سعيد عقلا الشراري 107 عائشه سلمان قابل الشراري 108 عائشه فليح مطلق الشراري 109 عائشه فنخور معتق الشراري 110 عبير سعيد مبروك الشراري 111 عزيزه بريدان مويسان الشراري 112 عزيزه محمد قبلان الشراري 113 عفاف بشير شحيان الشراري 114 عفاف ضمران فنخور الشراري 115 عفراء فليح عتيق الشراري 116 عقيلة هليل زايد الشراري 117 عقيله فالح عايد نصير الشراري 118 عنيد حمدان سالم الشراري 119 عنيد صالح معتق 120 عهود صباح غانم الشراري 121 عهود عقيل حامد الشراري 122 عواطف صالح مبارك الشراري 123 عواطف قاسم مطلق الشراري 124 عيده الادلم هليل الشراري 125 عيده مرجي حمد الشراري 126 غاليه عويد مرعي الشراري 127 غصنه متنان فنخور الشراري 128 غفله عطيه دعسان الشراري 129 فاديه ضمران لافي الشراري 130 فاطمه جزاع جويعد الشراري 131 فاطمه جوعان مناحي الشراري 132 فاطمه حنيف عقيل الشراري 133 فاطمه عازي سالم الشراري 134 فاطمه فنيصان محيميد الشراري 135 فايزه سنيان سعود الشراري 136 فايزه عجيج مبارك الشراري 137 فايزه مصبح سويلم الشراري 138 فريده لافي خلف الشراري 139 فضه بخيت زعزوع الشراري 140 فضه حماد رحيل الشراري 141 فضه مبارك عزام الشراري 142 فلاحة ذروان سليم الشراري 143 فلحاء زويد بقان الشراري 144 فهيده نزال سليمان الشراري 145 فوزية منزل هدبان الشراري 146 فوزيه دهيمان دليمان الشراري 147 كتله بشير عايد الشراري 148 كسبه عدلان مسلم الشراري 149 كسبه مسلم سالم الشراري 150 لطيفة مقبول عبدالمرضي ضيف الله الشراري 151 لطيفه عبيد عبدالله الشراري 152 لطيفه عطيه دعسان الشراري 153 مده مسلم سعود الشراري 154 مريم بشير قميش الشرارى 155 مريم بنت عوده بن خلف الشراري 156 مريم دخيل صبيح الشراري 157 مريم سلامه سويلم الشراري 158 مريم سليمان غانم الشراري 159 مريم سويلم عواد الشراري 160 مريم صباح غانم الشراري 161 مريم عطالله زايد الشراري 162 مريم عنيزان سالم الشراري 163 مريم عياده عناد الشراري 164 مريم ناصر مفرح الشراري 165 مزنه راجحي فلاح الشراري 166 مستوره شتيوي ناصر الشراري 167 مشاعل جزاع فياض الشراري 168 مشاعل صبيح سليمان الشراري 169 مشاعل ضمران فنخور الشراري 170 مشاعل مسلم ساري الشراري 171 مضيمه عويد نزال لشراري 172 مقبوله حامد رخيان الشراري 173 مقبوله سليم ناصر الشراري 174 مقيمه مطلق عقلاء الشراري 175 ملحه ملاهد رويضي الشراري 176 منال محمد ثاني الشراري 177 منال معدي سالم الشراري 178 منى طشحير سمير الشرارى 179 منيرة زايدعرمان الشراري 180 منيرة غافل حياه الشراري 181 منيره لويفي غريب الشراي 182 منيره مدالله شرهان الشراري 183 منيفه محمد خليفه الشراري 184 منيفه صياح سليمان الشراري 185 منيفه عيد مقبول الشراري 186 مها بشير محمد الشراري 187 مها خلف مفضي الشراري 188 مها دعسان سهران الشراري 189 مها سبيتان عليان الشراري 190 مها سويلم منهوب الشراراي 191 مها مصبح مفلح الشراري 192 مهاء مدالله صمصوع الشراري 193 مهلاء مقبل سالم الشراري 194 موضي سلمان عقيل الشراري 195 ناديه بنت فالح بن طشحير الضبعاني الشراري 196 نجاح حامد خميس الشراري 197 نجاح صالح محمد الشراري 198 ندى صالح سحلان الشراري 199 نزيله مفضي مشوح الشراري 200 نوال رحيل محارب الشراري 201 نوال دهيمان ظاهر الشراري 202 نوال زاهي محمد الشراري 203 نوال عبداله سليمان سلامه الشراري 204 نوره سلامه بشير 205 نوره صالح مصبح الشراري 206 نوره عبدالله سالم الشراري 207 نوره محمد بشير الاشدف 208 نوره هاشل سند الشراري 209 نوف بنيه مسعد الشراري 210 نوفه سويلم معايد الشراري 211 نوير عياده رحيل الشرارى 212 هاله محمد عقلا الشراري 213 هدى حجير ظاهر الشراري 214 هدى نافع بليبص الشراري 215 هلاله فلاح بشير الشراري 216 هند سعود مبارك الشراري 217 هند متنان فنخورالشراري 218 هنوف مدالله سويلم الشراري 219 هنيه حمدان حامد الشراري 220 هياء ابراهيم عيد الشراري 221 هيفاء صياح مقبول الشراري 222 وداد حمدان فنخير الشراري 223 وصايف سند قريطان الشراري 224 وفاء عزيز سعود الشراري 225 ياسه زويد دبجان الشراري المتقدمات على الوظائف النسائية “صوير” م الاسم 1 السمراء المشني تبنان الرويلي 2 تغريد عائش خليف الرويلي 3 ثنيه عياده الغافل 4 حمده العقيدي كتام الرويلي 5 حمده حياء معدي الرويلي 6 حمده سعود زاهي نزال المرعضي الرويلي 7 حميدة خلف جليل الفريجي الرويلي 8 حميدة زايم شكري الرويلي 9 حميدة سعيف عبيان الرويلي 10 دحيل حران دحيل الرويلي 11 دلال علي محيدي العمور 12 رخيه دهيم قاران الرويلي 13 سوده بنت قفعان بن خلف الرويلي 14 شمسه خليوي قليل الرويلي 15 شيماء يتيم رضيمان الرويلي 16 صالحه الفرحي الرويلي 17 طلبه عليوي قنتان الرويلي 18 عبير عوض عقيل الرويلي 19 عيده الخشم دوباك الرويلي 20 فاطمة مخيلف عباس الرويلي 21 فهدة هلال نزال الرويلي 22 فوزية راضي خليف الرويلي 23 لينا نغيمش رحيل الرويلي 24 ماجده شلاح عدى الرويلي 25 مريم باطح ذياب الرويلي 26 مزيده هديرس طيحان الرويلي 27 منال فلاح نيصوب الرويلي 28 منفيه عبدالله مناور الرويلي 29 منيره ونيس بحل الرويلي 30 منيفه رويشد عياط الرويلي 31 مهله فالح ضافي الرويلي 32 موزة رحيل دخيل الرويلي 33 نجاح فرحان نزال الرويلي 34 نشميه زيد عشيران الرويلي 35 نفلا هليل اللميخ الرويلي 36 نوره بنت الباس بن روسان الرويلي 37 هله مزكي هطيل الرويلي