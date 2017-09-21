صراحة – خالد الحسين :كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن ميزانية المشاريع المنفذة وكذلك التي يتم تنفيذها حالياً خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت الـ 4.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ على توفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، من خلال تهيئة البنى التحتية لمحافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية.

وأفاد الجبير أن المنطقة الشرقية وجميع مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية، وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، حيث خدمة المواطن تعد من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة، مبينًا أن المشاريع التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية تضمنت تطوير إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات، وحدائق وممرات مشاة وساحات، وتطوير شاطئ نصف القمر والواجهات البحرية، وإنشاء مباني ومرافق بلدية، ومراكز حضارية، ومحطات تصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل المداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات.

وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، وبخصوص المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية منها برامج تطوير المخططات السكنية في مدن حاضرة الدمام، لفك الاختناقات سواء كانت سكانية أو مرورية، مع التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المخططات بالبنى التحتية قبل عملية التطوير، إضافة إلى استمرار مشاريع التنمية وتطوير التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وإنشاء الواجهات البحرية.

وبين أن الأمانة نفذت مشاريع طرق في حاضرة الدمام بتكلفة تجاوزت الـ 560 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع تطوير الواجهات البحرية أكثر من 55 مليون ريال، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع استكمال تطوير الواجهات البحرية بشاطئ نصف القمر بقيمة تبلغ أكثر من 17 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع إنشاء ميادين وتحسين التقاطعات الجسور بحاضرة الدمام بقيمة أجمالية تصل إلى 70 مليون ريال، وبلغت قيمة مشاريع جسور المشاة المنفذة 15 مليون ريال.

وذكر أنه تم تخصيص أكثر من 516 مليون ريال لتنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق التي تضمنت نفق طريق الملك عبد الله بطول 837 مترًا، ونفق طريق الخليفة عثمان بن عفان وطريق الأمير متعب بطول 826مترًا، ومشروع جسر الأمير متعب مع طريق الأمير نايف، مفيدًا أن تكلفة مشاريع تصريف مياه الأمطار المنفذة بلغت أكثر من 789 مليون ريال، وقيمة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا تصل 415 مليون ريال، وتتضمن مشاريع في الدمام والخبر والظهران، وكذلك مشاريع تطوير الأحياء، ومشاريع تنمية المخططات السكنية.

وكشف معالي أمين المنطقة الشرقية عن مشروعات يتم تنفيذه حاليا المتمثلة في نفق الخليفة علي بن أبي طالب مع طريق الأمير محمد بن فهد، ومشروع إنشاء جسر تقاطع الملك عبد العزيز مع شارع 10 في الخبر، ومشروع إنشاء جسر على تقاطع الأمير نايف مع شارع 17 في الدمام، ومشروع إنشاء جسر في تقاطع الأمير نايف مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع تقاطع الملك عبد العزيز وشارع 28 في الدمام .

وأبان أن عدد الحدائق والساحات البلدية في المنطقة الشرقية بلغ 753 حديقة وساحة بلدية، وأكثر من 100 ملعب، فيما تجاوزت عدد المساحات الخضراء حاجز الـ 6 مليون متر مربع، كما بلغ عدد الاشجار والشجيرات والنخيل أكثر من 396، أما أطوال شبكات الري الرئيسية والفرعية شارفت 8 مليون متر طولي، وعدد العاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات فبلغت 1260 لعبة متنوعة، إضافة إلى مجموعة من الالعاب لذوي الاحتياجات الخاصة بالحدائق والمتنزهات، مفيدًا أن مساحة ملاعب كرة القدم والملاعب الأخرى قاربت 90 ألف متر مربع، بلغ نصيب الفرد من الرقعة الخضراء 3.5 متر مربع، وتطمح الأمانة إلى زيادة هذه المساحة لكل فرد خلال الفترة القادمة، كما يتم زراعة أكثر من 8.5 مليون من الزهور المتعددة بشكل موسمي سنوي بالمنطقة الشرقية.

ولفت الجبير إلى عدداً من مشاريع الأمانة التنموية، التي تتوسط حاضرة الدمام، وهي بمساحات كبيرة وتحتوي على عناصر جذب سياحي وترفيهي وتشمل على مساحات مائية (نوافير) ومسطحات خضراء واسعة ومطاعم وملاهي ومضامير للمشي وملاعب للأطفال، وتشمل متنزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، بطول (6 كم) وكورنيش الدمام، بطول (10 كم) ومتنزه الأمير فيصل بن فهد بالواجهة البحرية بمحافظة الخبر بطول (5 كم)، ومتنزه جبل المريكبات بالدمام بمساحة (70.000 متر مربع )، ومتنزه جبل الدانة بالظهران بمساحة (80,000 م2)، ومنتزه الأمير سعود بن جلوي بالخبر بمساحة (81.000 م2)، وشاطئ نصف القمر بطول (22كم).

وبين معاليه أن الأمانة ومن منطلق سعيها في خدمة المواطنين والمقيمين وخاصة فيما يتعلق بالأنعام فقد أنشأت عدد من المسالخ في عدد من محافظات المنطقة الشرقية ودعمتها بجميع الامكانيات البشرية الفنية المدربة والمادية، حيث بلغ عددها 14 مسلخ، إضافة إلى عدد من المشاريع التي تقوم بها إدارة النظافة ممثلة بوكالة الخدمات بالأمانة وهم 4 مشروعات لجمع ونقل النفايات من مدينة الدمام المنطقة الأولى والثانية، والخبر، والظهران، إضافة إلى مشروع إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي، ومشروع الرقابة على النظافة ومراقبة الانقاض بحاضرة الدمام، ومشروع تأمين وتركيب محرقة آلية.

وعد معاليه هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية.