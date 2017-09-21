صراحة – نواف العايد : أعلنت بلدية محافظة الجبيل عن تطبيق عقوبات مشددة للحد من ظاهرة الرمي العشوائي وترك مخلفات البناء, وكذلك إلزام أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي, الذي يفيد بكميات النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها .

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش, أن التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة كان متزامناً مع عدم التزام معظم أصحاب المباني بترحيل مخلفات البناء أو توفير ناقل لها وتركها في الشوارع أو تجميعها في الأراضي المجاورة للمباني مما أدى إلى تشويه المنظر العام, مشيراً إلى أن البلدية ألزمت أصحاب المباني بتقديم بيان من المردم الصحي, الذي يفيد بكميات النفايات ومخلفات المباني التي تم التخلص منها قبل السماح بإيصال التيار الكهربائي .

وبين أنه جرى استحداث حملة واسعة لتنظيف الأراضي الفضاء من المخلفات في جميع الأحياء, إذ تستمر تلك الحملة لمدة شهرين من المخلفات والأنقاض والهدميات من الأراضي الفضاء وشوارع المحافظة حيث يضم أكثر من 35 مراقبا ومشرفا .

وأشار المهندس الدويش إلى أن أحياء المحافظة كافة, تخضع لحملات نظافة مستمرة ومجدولة وأن الأجهزة الرقابية بالبلدية تطبق العقوبات وفق الأنظمة واللوائح بوزارة الشؤون البلدية والقروية على من يقوم برمي مخلفات البناء بالأحياء أو الأراضي البيضاء سواء أكان فردا أو مؤسسات, مؤكداً حرص البلدية على تفعيل الجانب التوعوي والإرشادي للمواطنين بأهمية الإسهام بالحفاظ على نظافة الأحياء والمناطق السكانية والبيئة العامة والتقيد بالأماكن المعدة لرمي النفايات ومخلفات البناء .